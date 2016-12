Diese Promis stellen sich dem Wahnsinn: Das sind die Dschungelcamp Kandidaten 2017

Endlich ist es raus! Lest hier, wer nächstes Jahr ins Dschungelcamp einzieht.

Am 13. Januar 2017 ist es wieder soweit: Die 11. Staffel von 'Ich bin ein Star, holt mich hier raus' geht in die nächste Runde. Ganz Deutschland wird wieder gespannt vor den Fernsehern (und Streaming-Anbietern) sitzen und mehr oder weniger bekannten Promis dabei zuschauen, wie sie ums "Überleben" kämpfen.

Wie jedes Jahr interessiert uns natürlich jetzt schon am allermeisten, welche besagten Promis denn nun die Ehre haben, ins Camp einziehen zu dürfen. Gerüchten sowie Angaben der "Bild"-Zeitung zufolge stehen bereits alle Dschungelcamp Kandidaten 2017 fest. Wer das ist, verraten wir euch natürlich sogleich.

Den Ekel-Prüfungen von RTL stellen dürfen sich angeblich Sänger Marc Terenzi, Ex-Kicker Thomas Häßler, Ex-"GNTM"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink, ihr bester Freund Florian Wess, Schauspielerin Nastassja Kinski, Kim-Hnizdo-Ex-Freund Alexander Keen und "Adam sucht Eva"-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel.

Außerdem zieht es "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Jens Büchner, "mieten, kaufen, wohnen"-Maklerin Hanka Rackwitz und Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke, Schauspieler Markus Majowski und "Verbotene Liebe"-Darstellerin Nicole Mieth in australischen Dschungel.

Ganz offiziell gibt der Sender die Dschungelcamp Kandidaten 2017 jedoch erst kurz vor Beginn der Show bekannt. Die läuft am 13. Januar 2017 um 21:15 Uhr an. Am 29. Januar gibt es dann die Krönung des Dschungel-Königs oder -Königin. Werdet ihr einschalten?

Diese Promis zeigen, was sie haben: