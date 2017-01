Komplett ungeschminkt: So natürlich habt ihr dieses Comedy-Sternchen noch nie gesehen

So natürlich sieht man den Comedy-Star sonst selten!

Comedy-Sternchen Enissa Amani ist nicht nur witzig, sondern auch unglaublich hübsch. Das stellt sie immer wieder bei TV- und Bühnen-Auftritten zur Schau, wenn sie perfekt gestylt, mit einem sexy Outfit, wallender Mähne und jeder Menge Make-up vor die Kameras tritt.

Doch dass die 31-Jährige, die bei ihrem Comedy-Programm ganz gerne mal auf "Tussi" macht, auch ganz anders kann, stellte sie nun mit einem Instagram-Post unter Beweis. Dort zeigt sie sich ganz natürlich und schickt ihren Fans Grüße aus dem Urlaub.

endlich kein Makeup, nur Sonne und Strand und immer das Meer ☀️☀️☀️🌊🌊🌊, niemals pool Ein von Enissa Amani (@enissa_amani) gepostetes Foto am 20. Jan 2017 um 14:22 Uhr

Enissa entspannt sich also gerade ausgiebig beim Urlaub in Brasilien und schreibt zu dem Bild: "Endlich kein Make-up, nur Sonne und Strand und immer das Meer, niemals Pool." Ganz offenbar ist die Komikerin also so ganz ungeschminkt und völlig relaxed total in ihrem Element.

Prompt stellt sich die Frage: Warum trägt Enissa sonst überhaupt so viel Make-up? Denn wir stellen fest, die gebürtige Iranerin ist ganz klar eine Naturschönheit und braucht ihre übliche "Maske" eigentlich gar nicht. Oder was meint ihr?

Noch mehr natürliche Schönheiten: