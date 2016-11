Gourmet-Fans aufgepasst! Sternekoch Jamie Oliver eröffnet erstes Restaurant in Deutschland

Veröffentlicht von Maike Schwinum Veröffentlicht am 18. November 2016

Der Brite will in München eine Filiale seiner Restaurantkette "Jamie's Italian" aufmachen.

Deutsche Foodies und Gourmet-Liebhaber dürfen sich freuen: Sternekoch Jamie Oliver verkündete kürzlich, dass er sein allererstes Restaurant auf deutschem Boden eröffnen will. Die erste deutsche Filiale seiner Restaurantkette 'Jamie's Italian' soll in München aufmachen, genauer gesagt im Stadtteil Schwabing, wie die 'Süddeutsche Zeitung' berichtet.

Schon lange gab es Gerüchte um die Eröffnung des Lokals, während Oliver und sein Team auf der Suche nach der passenden Location waren. Auch andere deutsche Städte wie Berlin, Aachen und Köln waren zuvor als mögliche Standorte im Gespräch. In Olivers Heimat Großbritannien und gut 15 anderen Ländern gibt es bereits insgesamt über 40 Restaurants der Kette.

Anfang 2017 soll in der Nähe des Englischen Gartens dann der erste Gourmettempel von Oliver in München ins Leben gerufen werden. Genauere Informationen, zum Beispiel der Zeitpunkt der Eröffnung oder der genaue Ort, sollen im Dezember bei einer Pressekonferenz von Jamie Oliver persönlich bekannt gegeben werden.

Der niederländische Lizenznehmer Willem Tieleman berichtet im Gespräch mit 'Cafe-Future.net' außerdem, dass der Star-Koch plane innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre insgesamt zehn seiner Restaurants in Deutschland zu eröffnen. Es ist also noch nicht ganz ausgeschlossen, dass auch in eurer Nähe bald ein 'Jamie's Italian' stehen könnte!

