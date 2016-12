OMG! Der neue Trailer zu 'Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe' ist heißer als je zuvor

Nach diesem Trailer hast du garantiert weiche Knie.

Die 'Fifty Shades of Grey'-Trilogie geht mit 'Gefährliche Liebe' ab dem 9. Februar 2017 in die zweite Runde und genau deshalb ist es nun auch an der Zeit für einen neuen Trailer zum heißen Streifen. Und wir übertreiben nicht, wenn wir sagen: Dieser Film hat alles, was sich der 'Shades of Grey'-Fan nur wünschen könnte.

Schaut doch mal rein:

Christian versucht alles in seiner Macht stehende, um Ana zurück zu gewinnen. Und auch wenn sie sich distanziert und desinteressiert gibt, wissen wir, dass Christian nicht viel tun muss, damit sie wieder Wachs in seinen Händen wird. Und gerade wenn man glaubt, dass die beiden ihren Rhythmus gefunden haben (komische Wortwahl in Bezug zu dem Film, oder?) kehrt Christians dunkle Vergangenheit zurück.

Ab dem 9. Februar 21017 könnt ihr euch den zweiten Teil 'Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe' im Kino anschauen.​ Und wenn ihr es bis dahin kaum erwarten könnt, könnt ihr euch HIER noch einmal den allerersten Trailer zur Fortsetzung anschauen.

