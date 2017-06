George Clooney: Die Zwillinge sind da und die Namen sind SO entzückend!

Jetzt ist es offiziell: Amal und George Clooney sind Eltern!

In der US-Talkshow "The Talk" hat Moderatorin Julie Chen vor einigen Monaten verraten: Ja, Amal und George Clooney werden Eltern! Und heute war es dann endlich soweit: Amal brachte in London zwei gesunde Kinder zur Welt. Die Zwillinge heißen Ella und Alexander!

Zwillinge stehen bei den Stars gerade hoch im Kurs. Beyoncé und Jay-Z verkündeten vor einigen Monaten, dass sie ebenfalls Zwillinge erwarten. Und Madonna adoptierte kürzlich Zwillinge aus Afrika. Nun gibt es also auch bei Amal (39) und George (55) Nachwuchs. Die beiden heirateten 2014, nun ist das Familienglück mit den Zwillingen perfekt.

© GettyImages

Patenonkel der Kinder soll angeblich Georges guter Kumpel Brad Pitt werden. Wir warten nun gespannt auf die ersten Bilder von Ella und Alexander!