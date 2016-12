Sänger George Michael ist tot!

Traurige Nachricht am Sonntagabend: Sänger George Michael stirbt mit nur 53 Jahren!

Wie der britische Sender BBC berichtet, starb George Michael im Kreise seiner Familie am zweiten Weihnachtsfeiertag zuhause. Sein Publizist ließ über den Sender mitteilen: "In tiefer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George an Weihnachten friedlich zuhause verstorben ist."

Über die genaue Todesursache gibt es derzeit noch keine weiteren Informationen.

Bekannt wurde George Michael als Sänger der Gruppe "Wham!". Ihr bekanntester Hit "Last Christmas" sorgt jedes Jahr aufs Neue weltweit für Weihnachtsstimmung. Umso tragischer, dass der Sänger nun genau an Weihnachten von uns gegangen ist.