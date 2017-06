Gibt es bald das erste Bachelor-Baby?

Erst vor wenigen Wochen verkündeten Ex-Bachelor Sebastian Pannek und seine Auserwählte Clea-Lacy, dass sie sich Nachwuchs wünschen - damals allerdings nur in Form eines Hundes. Jetzt scheinen die beiden erstmals nicht nur über eine tierische Erweiterung ihrer kleinen Familie nachzudenken.

Sebastian und Clea-Lacy sind bereits kurz nach Ende der Bachelor-Staffel in diesem Jahr zusammen gezogen und wohnen seitdem gemeinsam in Köln. Wagen sie nun den nächsten Schritt in ihrer Beziehung? Ein neuer Schnappschuss auf dem Instagram-Account des 30-Jährigen sorgt für jede Menge Baby-Gerüchte.

Es macht mir unglaublich viel Spaß, Zeit mit meinen Patenkindern zu verbringen! Und wenn ich sehe, wie Clea mit ihnen umgehen kann, freue ich mich umso mehr.. ___________________________________________________________ #familygoals #couplegoals #dayoff Ein Beitrag geteilt von Sebastian Pannek (@sebastian.pannek) am 12. Jun 2017 um 2:52 Uhr

Gibt es bald ein Bachelor-Baby?

"Es macht mir unglaublich viel Spaß, Zeit mit meinen Patenkindern zu verbringen! Und wenn ich sehe, wie Clea mit ihnen umgehen kann, freue ich mich umso mehr", schreibt Sebastian zu dem Post. Darauf ist zu sehen, wie er mit einem kleinen Jungen auf dem Arme durchs Grüne spaziert.

Offenbar gefällt dem ehemaligen Rosenkavalier also wirklich gut, wie seine Partnerin mit Kindern umgehen kann. Kein Wunder, dass gleich die ersten Fans in den Kommentaren einen Babywunsch oder sogar gleich eine Schwangerschaft vermuten.

"Hört sich an, als wäre Clea schwanger", schreibt eine Nutzerin. "Vielleicht kommt bei euch ja auch bald Nachwuchs", rätselt eine andere. "Seid ihr eventuell auf den Geschmack gekommen?"

Was meint ihr: Wird es bald wirklich den ersten Bachelor-Nachwuchs geben oder lassen sich Sebastian und Clea-Lacy noch Zeit?