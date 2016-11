Gilmore Girls Fans aufgepasst! SO bekommt ihr dieses Wochenende einen Starbucks-Kaffee geschenkt!

Kaffee, Kaffee, Kaffee, Kaffee...

Endlich ist es soweit und wir können unsere liebsten Stars-Hollow-Bewohner wieder auf unseren Bildschirmen willkommen heißen. Rory, Lorelai und Co. sind mit vier neuen Folgen auf Netflix wieder da und wir freuen uns wie Bolle!

Nun gibt es noch einen weiteren Grund zur Freude. Denn Netflix hat eine Aktion gestartet, mit der ihr dieses Wochenende einen Kaffee bei Starbucks geschenkt kriegt - kein Scherz! Mit dem Geheimcode "Zeit für echte Freunde" erhaltet ihr vom 25. bis zum 27. November 2016 in allen teilnehmenden Starbucks-Filialen zwei Drinks zum Preis von einem.

Dazu gibt es die Kaffeespezialitäten übrigens auch noch in exklusiven To-Go-Bechern im Gilmore Girls Design. Diese sind mit berühmten Zitaten der Ladys versehen. So schmeckt der Kaffee doch gleich noch viel besser!

Also schaut dieses Wochenende unbedingt bei eurem Starbucks um die Ecke vorbei, denn diese Aktion dürft ihr definitiv nicht verpassen. Schließlich schaffen es Mega-Fans nur mit der nötigen Ladung Koffein alle vier Folgen á 90 Minuten von 'A Year In The Life' am Stück zu schauen.

