Gilmore Girls are back: So haben sich die Darsteller in 16 Jahren verändert

Es sind nur noch 6 Montage oder 50 Tage oder 1.200 Stunden bis zum Start der neuen Folgen.

Es ist kaum zu glauben, aber es dauert nicht mehr lange und dann dürfen wir endlich neue Folgen der 'Gilmore Girls' sehen. Nach fast 9 Jahren Sendepause und unglaublichen 16 Jahren nach Erstausstrahlung unserer absoluten Lieblingsserie, dürfen wir endlich wieder am Leben in Stars Hollow teilhaben - auch wenn es nur für vier Folgen ist.

In einem wirklich emotionalen Video, veröffentlicht von Netflix​ anlässlich des 16. Geburtstags der Gilmore Girls, dürfen wir noch einmal in Erinnerungen schwelgen und uns auf das Bevorstehende freuen. Denn neben den Flashbacks aus vergangenen Jahren kommen auch Luke, Lorelei, Emily, Jess, Logan und Lane von heute zu Wort.

Hach, nach diesem Clip freuen wir uns gleich noch ein bisschen mehr. Um uns die laaaaaaange Wartezeit noch ein bisschen zu verkürzen, lasst uns einfach mal schauen, wie sich unsere geliebten Gilmore Girls und alle anderen Bewohner aus Stars Hollow verändert haben.

Dean Forrester aka Jared Padalecki

Jess Mariano aka Milo Ventimiglia

Logan Huntzberger aka Matt Czuchry

Lane Kim aka Keiko Agena

Kirk Gleason aka Sean Gunn

Emily Gilmore aka Kelly Bishop

Lorelei Gilmore aka Lauren Graham

Rory Gilmore aka Alexis Bledel

Luke Danes aka Scott Patterson

Klar, die letzten 16 Jahre sind an niemandem spurlos vorbei gegangen, am aller wenigstens wohl an uns selbst. Nichtsdestotrotz sehnen wir den 25. November so sehr herbei, wie kaum ein anderes Datum in diesem Jahr, und kreuzen einfach weiter die Tage auf unserem Kalender ab bis wir endlich 'A Year In The Life' sehen dürfen.