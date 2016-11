Der Countdown zu den neuen Folgen läuft auf Hochtouren!

Die Tage bis wir endlich die neuen 'Gilmore Girls'-Folgen zu 'Ein neues Jahr' sehen dürfen lassen sich mittlerweile an einer Hand abzählen. Und weil wir uns nach all der Warterei auf der Zielgeraden befinden, gibt es auch beinah täglich neue Bilder oder Ausschnitte zu den neuen Folgen.

Auch Netflix lässt sich nicht lumpen und veröffentlicht nur sechs Tage vor dem großen Serien-Revival einen zweiten Trailer, der noch mehr Lust auf die neuen Folgen macht.

Luke als Rettungsschwimmer (dabei hat er in Staffel 7 selbst noch an einem Erwachsenen-Schwimmkurs teilgenommen), Rory wieder in Stars Hollow (allerdings ohne Unterwäsche und nach eigener Aussage nur vorübergehend), Dean, Logan und Jess sehen noch heißer aus als beim Abschied vor 9 Jahren, Luke trägt ganz ungewöhnlich einen Smoking (zu welchem Anlass?) und Jess und Rory haben etwas zu feiern. All das und noch viel mehr erwartet uns schon ab dem 25. November bei Netflix.

ABER, ihr Lieben: Wenn ihr zu denen gehört, die am Freitag um Punkt 9.01 Uhr vor dem TV sitzen und alle vier Folgen im Marathon durchschauen, dann seid nicht auch diejenigen, die den anderen den Spaß durch Spoiler verderben. Und das sagen nicht nur wir euch, sondern auch Lorelai und Rory höchstpersönlich:

Our Gilmore girls have a very very imporant message for you. (Hint: It's about the last four words.) fourwords.townofstarshollow.org Ein von @gilmoregirls gepostetes Video am 18. Nov 2016 um 8:03 Uhr

Also, reicht noch schnell Urlaub für den kommenden Freitag ein, kauft allerhand Snacks, ladet all eure Freunde ein und sucht euch die bequemste Ecke auf eurem Sofa. Und wenn ihr dann alle vier Folgen gesehen habt, schreibt in euer Tagebuch oder sprecht mit eurem Besuch darüber.

​Aber bitte, bitte, teilt keinen Spoiler bei Facebook, Twitter und Co. - zumindest für das restliche Wochenende. Und dann wird sowieso alles über uns hineinbrechen und wir werden hoffentlich in einem kollektiven Freudentaumel das eigentliche Finale der Gilmore Girls betanzen. Abgemacht?

