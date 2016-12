Heidi Klum beweist Geschmack: So heiß ist ihr Neuer!

Dieses Männermodel wird in der neuen Staffel 'GNTM' an Heidis Seite zu sehen sein.

Es dauert nicht mehr lange bis zum Start der neuen Staffel 'Germany's Next Topmodel' und wir können es kaum erwarten. Und seit heute gibt es noch mehr Grund zur Vorfreude, denn wie die 'Bild'-Zeitung berichtet, hat sich Heidi Klum diesmal einen ganz besonderen Hottie ins Boot geholt.

Lars Burmeister soll der neue Mann an Heidis Seite sein und zusammen mit ihr, Michael Michalsky und Thomas Hayo am Jury-Pult sitzen.



Was den 32-Jährigen für die Position qualifiziert (außer sein anbetungswürdiges Erscheinungsbild)? Burmeister ist selbst eines der bestbezahltesten Männermodels der Welt und kann den Kandidatinnen daher als Coach mit Fachwissen zur Seite stehen.



Auf seiner Instagram-Seite kann man sich schon vor Staffelbeginn ein Bild vom heißen Hamburger machen, der bereits für Dolce & Gabbana, Versace und Armani auf dem Laufsteg stand. Außerdem war er von 2005 bis 2007 das Gesicht der Werbekampagnen von Hugo Boss - so lange wie kein anderes Model vor ihm.

Ein von Lars Burmeister (@lars_burmeister) gepostetes Foto am 22. Nov 2016 um 3:49 Uhr

Welche Aufgaben Burmeister in der Castingshow genau übernehmen wird, ist noch nicht klar, doch wir haben definitiv einen Grund mehr ab dem 9. Februar wieder GNTM zu schauen!

Lust auf noch mehr heiße Kerle?