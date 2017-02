Skandal aufgedeckt! Steht die Siegerin von 'Germanys next Topmodel' etwa schon längst fest?!

Steht die Gewinnerin von Staffel 12 bereits vorher fest?

Es geht wieder los und wir können es kaum erwarten! Die 12. Staffel von 'Germany's next Topmodel' startet heute Abend und wieder kämpfen die Teilnehmerinnen um die Gunst von Model-Mama Heidi Klum. Doch nun gibt es Neuigkeiten, die uns schon vor Show-Beginn schockieren: Steht die Gewinnerin der diesjährigen Staffel schon längst fest?!

Tatsächlich soll die Jury Gerüchten zufolge die diesjährige Gewinnerin schon ausgewählt haben. 'Promiflash' berichtet, dass sich aus den letzten elf Staffeln ein Muster ergeben hat, was den Frauen-Typ angeht, der gewinnt. Demnach ist die Gewinnerin der Casting-Show alle vier Jahre ein dunkelhäutiges Model.

Sollte sich diese Regel bestätigen, dann dürfte die Siegerin in diesem Jahr Aissatou heißen. Die 18-Jährige Halb-Sudanerin ist eine echte Schönheit - aber wie sieht sie ihre eigenen Chancen? "Man kann seine Chancen anfangs generell schlecht einschätzen. Aber ich denke, dass mein Typ unter den Mädchen nicht so häufig vertreten ist", so Aissatou im Gespräch mit IN.

Aissatou bringt jedes Eis zum Schmelzen! ❄ #gntm Foto @studio.bauendahl Ein von Germany's next Topmodel (@germanysnexttopmodel) gepostetes Foto am 4. Feb 2017 um 3:58 Uhr

Na gut, möglicherweise ist es bei lauter Spekulationen noch zu früh zum Gratulieren. Aber auch Ex-Juror Peyman Amin sieht Aissatou als eindeutige Favoritin. "Aissatou scheint das Gesamtpaket zu haben, ein schönes Gesicht mit einer tollen Figur. In der heutigen Zeit ist ihr Typ zudem auch sehr gefragt", so der 45-Jährige.

Es bleibt also spannend! Wir werden auf jeden Fall einschalten - heute Abend ab 20:15 auf Prosieben.

