Fast 30 Kilogramm leichter: So krass hat dieser GZSZ-Star abgespeckt!

28 Kilo weniger - und heute ist der Schauspieler kaum wiederzuerkennen.

Thomas Drechsel ist den meisten von uns wohl als liebenswerter Moppel 'Tuner' aus der Kultsoap 'Gute Zeiten, Schlechte Zeiten' bekannt. Doch wer den Schauspieler länger nicht auf dem Schirm hatte, wird ganz schön überrascht sein, zu sehen, wie der 29-Jährige heute aussieht.

Denn mittlerweile hat Drechsel stolze 28 Kilogramm verloren. Seinen Abnehmerfolg präsentiert er seinen Fans stolz auf Facebook und schreibt dazu: "​Ich kann es kaum glauben. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie sehr ich mich freue."

Loading...

Wie kam der Entschluss abzunehmen? Ein Gespräch mit seine Ärztin sei der Auslöser gewesen, erzählt Drechsel im Gespräch mit 'RTL'. "Die Ärztin sagte mir ins Gesicht: 'Herr Drechsel, wenn Sie so weiterleben und nicht endlich abnehmen, werden Sie in drei Jahren Schlaganfälle und Diabetes bekommen'", so der TV-Star.

Weiter erklärt Drechsel, dass ihm die Ansage seiner Ärztin sofort Sorge bereitet hätte: "Da Diabetes in meiner Familie schon vorkam, weiß ich wie das ist. Und bei mir hat es in dem Moment klick gemacht, dass ich gesagt habe: Das möchte ich nicht!"

Also sagte der GZSZ-Star ohne lange zu zögern den Kilos den Kampf an und schaffte es mit regelmäßigem Sport, bewusster Ernährung und eiserner Disziplin, in nur wenigen Monaten fast 30 Kilo zu verlieren. Nun fühlt Drechsel sich fitter und deutlich selbstbewusster, wie er im RTL-Interview verrät.

"Es ist natürlich so, dass man sich ein größeres Spektrum an Frauen erarbeitet", ergänzt er außerdem grinsend. Und das können wir uns vorstellen - schließlich kann sich der neue Look wirklich sehen lassen.

Noch mehr heiße Serienstars: