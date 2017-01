Hat Pietro Lombardi eine Neue?! Diese TV-Blondine soll sein Herz erobert haben

Ablenkung ist ja bekanntlich das beste Mittel gegen Herzschmerz.

Was hilft am besten gegen ein gebrochenes Herz und Liebeskummer? Ganz klar: Viel Ablenkung. Die gönnt sich zur Zeit auch Pietro Lombardi nach seiner Trennungs-Schlammschlacht von Noch-Ehefrau Sarah. Seitdem sie ihn in aller Öffentlichkeit betrogen hat, genießt er sein neu erworbenes Single-Dasein. Und wie es scheint, lässt der liebe Pietro jetzt auch nichts anbrennen. Die 'inTouch' berichtet in ihrer neuen Ausgabe nämlich, dass er einer recht bekannten TV-Blondine im Moment näher kommt.

Und wer könnte das anderes sein, als die einstige Bachelor-Kandidatin Angelina Heger. Die hat ja gerade am eigenen Leib erfahren müssen, wie es sich anfühlt, von seinem Partner mit der Ex betrogen zu werden. Ergeben da jetzt also zwei gebrochene Herzen wieder ein neues?

​Grund für die Spekulationen der neuen Promi-Liebelei ist ein gemeinsamer Auftritt von Pietro und Angelina bei einem Benefiz-Fußball-Event in Gummersbach. Die beiden Neu-Singles sollen sich da sehr viel näher gekommen sein.

Erst standen sie gemeinsam auf dem Fußballplatz und in den kleinen Pausen an der Bande sollen zwischen ihnen ein paar Fünkchen geflogen sein. ​Wie ein Zuschauer des Benefizspiels gegenüber dem Magazin äußerte, wirkten die beiden sehr vertraut miteinander. Sie gaben sich aber auch die größte Mühe, so der Zuschauer, dass sie nicht zu vertraut wirkten.

"Mein Typ sind eigentlich eher dunkelhaarige Frauen", äußerte sich Pietro, als er auf das Treffen mit Angelina angesprochen wurde. "Aber ich kann nichts ausschließen. Auch eine Blonde kann mein Herz erobern." Ganz abgeneigt scheint der 24-Jährige also nicht von dem TV-Sternchen zu sein.

​Und wenn Angelaina sich auch mit dem kleinen Alessio versteht, wer weiß ob wir dann nicht bald auch mehr von Pietro und Angelina hören. Klingen ja schließlich auch ganz gut zusammen, die beiden Namen, oder?