War hier der Beauty-Doc am Werke? Dieses Bild von Sophia Thomalla sorgt für Diskussion

Ein Foto der Moderatorin gibt reichlich Anlass für Spekulationen!

Na, da haben wir aber gestaunt, als wir das neueste Instagram-Bild von Schauspielerin, Moderatorin und Model Sophia Thomalla gesehen haben. Die 27-Jährige war auf dem Schnappschuss vom Münchner Flughafen nicht nur erstaunlich züchtig gekleidet, sondern auch ihre sonst so in Szene gesetzte Oberweite fehlte. Hat sie einfach nur den Push-up BH vergessen - oder hat sie sich unters Messer legen lassen?

saumüde aber glücklich. Darf wieder zurück nach Bööööörlin ✈️ Ein von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) gepostetes Foto am 22. Jan 2017 um 2:15 Uhr

​Nein, tatsächlich hat sich das Model unters Messer gelegt. In einem Interview mit der 'Bild' gestand sie, dass sie ihre Brüste von einem D- zu einem B-Körbchen hat verkleinern lassen. Was für eine Kehrtwende, denken wir. Denn noch im letzten Jahr sorgte Thomalla mit einem fiesen "Kleine Brüste"-Tweet für einen ausgewachsenen Shitstorm.

​Damals schrieb sie: "Kleine Titten sind wie Flüchtlinge: Sie sind nun mal da, aber eigentlich will man sie nicht." Danach ruderte Thomalla zurück und gab an, dass der Tweet nur ein "Medienexperient" ihres Freundes und Autors Micky Beisenherz gewesen sei. Nichtsdestotrotz hat sich Sophia damals gerne für das "Experiment" zur Verfügung gestellt und ihre Aussage mit provokanter "Hände an die Brüste"-Geste unterstützt.

Jetzt scheinen kleine Brüste aber doch gar nicht so übel. Oder zumindest viel besser und gesünder für die 27-Jährige. Der Bild verriet sie: "Die Gesundheit war mir wichtig. Ich mache viel Sport und da taten öfters mal Brust- und Rückenwirbel weh."

Na dann. Sport frei, liebe Sophia!

