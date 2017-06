Krass! Heidi Klum entwirft jetzt Mode für DIESEN Discounter

Tausendsassa und Supermodel Heidi Klum geht jetzt unter die Designer - und die Stücke sind wirklich für JEDEN erschwinglich.

Es scheint ja wirklich so, als gäbe es nichts, was Heidi Klum nicht macht. Kaum ist das Finale von 'Germany's Next Topmodel' vorbei, überrascht uns die Model-Mama mit einer genialen Neuigkeit: Die 44-Jährige entwirft jetzt Mode für den deutschen Discounter LIDL. Geplant ist eine "Highend"-Mode, die sich wirklich jeder leisten kann.

LIDL will in den USA richtig durchstarten und dem direkten Konkurrenten Aldi, der schon seit 1976 dort aktiv ist, den Kampf ansagen. Und wer wäre da eine passendere Unterstützung als unsere Allzweckwaffe Heidi? Der Discounter plant Mitte Juni die ersten Filialen an der US-Ostküste zu eröffnen. Insgesamt 100 sollen es in diesem Jahr werden.

Nach der Eröffnung der ersten Filiale in den USA soll die exklusiv bei LIDL erhältliche Modelinie des Topmodels im Laufe des Jahres eingeführt werden. Dabei soll es sich um die hochwertigste Kollektion handeln, die bisher bei LIDL angeboten wurde.

Gibt es die Model-Mode auch bald bei uns?

Gute Nachrichten für alle, die schon jetzt heiß auf die begehrten Trendteile sind: Die Klum-Mode soll nicht nur in den USA, sondern auch in Europa verkauft werden. Wir sind auf jeden Fall schon mega gespannt, was Heidi für den Discounter an den Start bringen wird!