Aufgedeckt: DIESER 'Let's Dance'-Star ist UNDERCOVER auf Tinder!

Bei RTL tanzt er sich mit Profi-Partnerin Kathrin Menzinger erfolgreich von Runde zu Runde - doch in der Liebe läuft es für Heinrich Popow wohl noch nicht so rund.

Ob man die große Liebe sucht oder nur etwas für eine Nacht - im Jahr 2017 sind wohl die meisten Singles in irgendeiner Form auf Online-Datingplattformen unterwegs. Doch nicht nur wir Normalsterblichen lernen auf diese Weise potentielle romantische Partner kennen. Auch Promis gehen online auf Liebessuche!

Zum Beispiel treibt sich niemand Geringeres als Leichtathlet Heinrich Popow auf der beliebten Dating-App Tinder herum. Der mehrfache Paralympics-Sieger ist aktuell Kandidat bei 'Let's Dance', wo er mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger trotz Bein-Prothese eine flotte Sohle aufs Parkett legt.

Im Gegensatz zu anderen Kandidaten der Tanzshow scheint er aber in der professionellen Tänzerin, die ihm an die Seite gestellt wurde, nicht die große Liebe gefunden zu haben. Oder warum sonst ist der Sportler unter dem Decknamen "Hein" bei Tinder angemeldet? Sucht Heinrich Popow dort heimlich eine Freundin? Auf seinem Profil verrät er nichts über sich, nur drei Bilder hat er eingestellt.

Was läuft da mit Cheyenne?

Kürzlich erst wurden Gerüchte laut, dass angeblich etwas zwischen Popow und Soap-Star Cheyenne Pahde läuft. Pahde ist ebenfalls Kandidatin bei 'Let's Dance' und postete auf ihrem Instagram-Kanal kürzlich einen Schnappschuss, der die beiden sehr vertraut zeigte.

With my Mister @heinrich_popow 😘✌🏽#timeofmylife @letsdance #crewloveistruelove Grüße aus der Mittagspause 💋 Cheyenne Ein Beitrag geteilt von CHEYENNE PAHDE (@cheyennepahde) am 27. Apr 2017 um 6:28 Uhr

Was meint ihr: Sucht Heinrich Popow per Dating-App nach einer Freundin oder nur nach ein bisschen Spaß? Oder läuft da etwa doch was zwischen ihm und Cheyenne Pahde? Es bleiben viele Fragen offen. Wir wünschen dem sympathischen Sportler, dass er schon bald auch in der Liebe punkten kann. Und natürlich drücken wir ihm die Daumen für die nächste 'Let's Dance' Show am Freitag!