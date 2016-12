Mit 65 Jahren endlich ihr Traumgewicht: So krass hat Kirstie Alley abgenommen!

In ihrer Show 'Fat Actress' lachte sie über sich und ihre ständigen Gewichtsprobleme. Damit soll jetzt ein für alle mal Schluss sein.

Die ganze Welt konnte in den letzten Jahren verfolgen, wie sehr Kirstie Alley mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte. Als die Rollen für die großen Filme mit Beginn der 2000er ausblieben, futterte sich Alley ordentlich Kummerspeck an. Sie habe einfach keine Lust mehr auf Diäten gehabt, gestand sie 2003 in einem Interview. Es hagelte Spott und Häme für den Hollywood-Star.

​Als würde der an ihr abprallen, parodierte sich Alley 2005 mit der Sitcom 'Fat Actress' selbst. So nahm sie den Kritikern zwar den Wind aus den Segeln, zufrieden war sie aber immer noch nicht mit ihrer Figur. Und das Gewichts-Yoyo nahm vor den Augen der Öffentlichkeit seinen Lauf.

Bis 2007 legte Alley mit Hilfe des 'Jenny Craig Weightloss Program' eine Vorzeige-Diät hin. Die Medien waren begeistert von der Schauspielerin und feierten ihren Erfolg. Doch der hielt sich nicht lange. Schnell legte der einstige 'Kuck mal, wer da spricht!'-Star wieder an Gewicht zu. Die hämischen Stimmen kehrten zurück.

​Erst 2011 waren alle wieder voll des Lobes, als Alley bei der amerikanischen Ausgabe von 'Let's Dance' ihren Körper in Kleidergröße 36/38 verhüllen konnte. Doch nach dem Tanzen die Ernüchterung: Die Kilos kehrten zurück.

​Doch heute, im Hier und Jetzt, hat Alley mit 65 Jahren ihr Wunschgewicht und den Weg, dieses zu behalten, gefunden. Nach zahlreichen Diäten weiß die Schauspielerin um ihr größtes Laster.

​"Ich habe immer gewitzelt, dass meine Feiertage von Halloween bis Neujahr dauern und vielleicht sogar bis zum Valentinstag", erzählte sie im Oktober im Gespräch mit dem 'People Magazin'. "Ich dachte, in den Monaten ist es schon okay, wenn ich esse, worauf ich Lust habe."

"Es hat irgendwie Spaß gemacht und es war so gesellig zu sagen, 'Ach, ich mache eine große Halloween Party und gönne mir was von dem Karamel-Apfel.' Doch dann realisierte ich, 'Wow, das ist die eigentliche Falle. Ich mache heute also immer noch das Feiertags-Ding, aber ich habe etwas gelernt, dass vorher nicht in meinem Vokabular war: ein bisschen Disziplin."

Die Schauspielerin ist froh, dass sie heute ihr Gewicht halten und sagen kann, dass sie damit zufrieden ist. Und sie ist sich sicher, dass sie ohne ihre Ernährungsumstellung ihr Leben riskiert hätte.