OMG! Dieser Scherz von GoT-Star Kit Harington schockt seine Verlobte zu Tode

Da kann Jon Snow aber froh sein, dass seine Ygritt keinen Bogen zur Hand hatte.

Es soll sie ja geben, die Familien, die sich an Tagen wie dem 1. April oder Halloween kleine Streiche spielen. 'Game of Thrones'-Darsteller Kit Harington, alias Jon Snow, beispielsweise ist in genau so einer Familie groß geworden. Es war ihm also ein Fest, seiner Verlobten Rose Leslie, alias Ygritt, am 1. April einen Streich zu spielen.Erst jetzt zeigte er in einer amerikanischen Talkshow, wozu er so imstande ist.

Denn wenn man zu den A-Listern der Hollywood-Rige gehört, dann nutzt man auch seine Kontakte, um mal was Ausgefalleneres an den Start zu bringen. Schade nur, dass Jon Kit da ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen ist. Denn Rose hat sich nicht nur 'einfach' erschrocken. Aber seht einfach selbst:

Loading...

Was der Schauspieler vor seiner gemeinen Überraschung nicht wusste: Die Familie von Rose hat so gar keinen Spaß an Aprilscherzen. Und am allerwenigsten wohl Rose, die in Tränen ausgebrochen ist, nachdem sie Kits Kopf im Kühlschrank fand. Auch sein 'April, April' konnte die Wogen nicht mehr glätten. Rose war zu Tode erschrocken.

Und wer jetzt meint, dass die 'Downton Abbey'-Schauspielerin in Zukunft auf Rache sinnen würde oder dass uns die beiden von nun an mit gegenseitigen Gemeinheiten unterhalten werden, der irrt. Denn wie Kit im Interview erklärt: "Sie sagte zu mir, wenn ich das noch ein einziges Mal tun würde, dann sei es das gewesen. Und ich glaube, damit meint sie auch die Ehe."

Kennen und lieben gelernt haben sich die beiden bei den gemeinsamen Dreharbeiten zu 'Game of Thrones' 2012. Erst im September dieses Jahres verkündeten die beiden über eine Anzeige in der britischen 'Times' ihre Verlobung. Wenn Jon Kit in Zukunft also auf solche Scherze verzichtet, dann sollte der gemeinsamen Zukunft nichts im Wege stehen.

