So süß! Nun zeigt Madonna der Welt ENDLICH ihre adoptierten Zwillings-Mädchen

Noch im Januar hatte die Sängerin Fragen zu einer erneuten Adoption verneint.

Mit 58-Jahren wird Madonna noch einmal Mutter. Die Pop-Diva hat einmal mehr zwei Kinder aus dem afrikanischen Malawi adoptiert. Das Adoptionsrecht für die beiden 4-jährigen Zwillings-Mädchen Esther und Stella wurde der Sängerin zu Beginn dieser Woche erteilt.

In einem stolzen Instagram-Post zeigt Madonna ihre beiden Mädchen nun der Welt und bedankt sich brav bei allen, die sie auf dem steinigen Weg der Adoption unterstützt haben.​

I can officially confirm I have completed the process of adopting twin sisters from Malawi and am overjoyed that they are now part of our family. I am deeply grateful to all those in Malawi who helped make this possible, and I ask the media please to respect our privacy during this transitional time. Thank you also to my friends, family and my very large team for all your support and Love!

Noch Ende Januar ließ Madonna Gerüchte um eine erneute Adoption dementieren. Dabei hatte die malawische Justiz selbst kurz zuvor mitgeteilt, dass die Sängerin einen Adoptionsantrag gestellt hatte. Nun ist die Adoption der Zwillinge auch von Seiten der Sängerin bestätigt. Von nun an ist Madonna also sechsfache Mama: Neben ihren leiblichen Kindern Lourdes und Rocco adoptierte die 58-Jährige bereits 2006 Sohn David und 2009 Tochter Mercy ebenfalls aus Malawi.

There are 650 Orphans at Home of Hope where Estere and Stelle have lived for 4 years since they were 5 days old. Run by the generous and compassionate Rev. Chipeto and his daughter Lucy, Raising Malawi has been working with HOH for over 10 years since I met my son David there. If you would like to get involved by volunteering or donations go to Raising Malawi.org. Every little bit helps!!!

​Verbunden ist die Sängerin dem Land aber nicht nur wegen ihrer Kinder. 2006 gründete sie die Non-Profit-Organisation 'Raising Malawi', welche sich vor allem finanziell um Waisenkinder und das Bildungswesen kümmert.