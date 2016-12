Dieses Video sollte für Weihnachtsstimmung sorgen - doch alle reden nur über Mariahs Brüste!

Süßer die Glocken nie klingen.

Er gehört zu Weihnachten dazu wie Lebkuchen, Rotkohl und selbstgestrickte Socken: Der Song 'All I Want For Christmas Is You' von Mariah Carey. Die Pop-Diva ist mittlerweile zwar etwas in die Jahre gekommen, doch lässt es sich trotzdem nicht nehmen, jedes Jahr zur Weihnachtszeit wieder mit ihrem Hit von 1994 zu glänzen. Und dieses Jahr tut sie es auf ganz besondere Weise.

In dem berühmten TV-Segment 'Carpool Karaoke' setzte sich Carey zum Late-Night-Moderator James Corden ins Auto und schmetterte ihren Weihnachts-Hit. Doch nicht nur sie - auch etliche andere Stars sangen mit! Darunter Adele, Elton John, Lady Gaga, Selena Gomez, Chris Martin und sogar die Red Hot Chili Peppers.

Schaut euch das Video hier an:

Loading...

Der sensationelle Zusammenschnitt wurde mit Millionen von Hits in nur wenigen Tagen sofort zum viralen Hit. Dazu beigetragen haben neben dem hochkarätigen Promi-Chor sicher auch zwei weitere schlagfertige Argumente, die aus Careys hautenger weinroter Lederjacke hervorblitzten.

Denn das Dekolleté der 46-Jährigen zog noch mehr Blicke auf sich als Cordens hässlicher Weihnachtspulli. Ein bisschen Lametta in den Ausschnitt, den Sicherheitsgurt geschickt zur Seite geschnallt - Mariah Carey weiß eben, wie sie sich und ihre Mädels in Szene zu setzen hat.

Na, in dem Sinne: Frohes Fest!

Mach doch gleich mal unseren Weihnachtsbaum-Test: