OMG, was hast du getan? SO sieht Mats Hummels nicht mehr aus!

Fast hätten wir den hotten Bayern-Kicker nicht wiedererkannt!

Es gibt ja so einige Fußballspieler, bei denen selbst Frauen, die sich überhaupt nicht für den Sport interessieren, ins Schwärmen kommen. Einer davon ist ganz eindeutig Mats Hummels. Groß, dunkelhaarig, athletisch - der Innenverteidiger gilt sowohl in seiner Mannschaft, dem FC Bayern München, als auch in der deutschen Nationalmannschaft als absoluter Schönling.

Aber ihr müsst jetzt ganz stark sein, liebe Mädels. Denn eben so wunderbar dunkelhaarig ist Hummels nicht mehr. Als der 28-Jährige beim letzten Bundesligaspiel vor der Winterpause zum Spiel gegen den RB Leipzig den Platz betrat, staunten alle Anwesenden nicht schlecht. Denn plötzlich sah der hübsche Hummels SO aus:

Wette verloren - Haare blond

Nein, hier hat sich nicht H.P. Baxxter im Bayern-Trikot ins Bild geschlichen. Das ist tatsächlich Nationalspieler Mats Hummels. Als Grund für den ungewöhnlichen Look gibt er an, auf dem diesjährigen Oktoberfest eine Wette beim Dosenwerfen verloren zu haben.

Ob das stimmt oder ob Hummels einfach mal aussehen wollte wie Barcelona-Star Messi, das können wir leider nicht genau sagen. Doch er selbst gibt sich durchaus zufrieden mit seiner Typveränderung. "Ich hatte befürchtet, dass es schlimmer aussehen würde", so der Profikicker im Interview. "Die paar Wochen werden wir überstehen."

Also doch: Hummels hat eine Wette gegen einen Kumpel verloren, musste die Haare noch 2016 zu mindestens einem Spiel tragen #FCBRBL 💇‍♂️ pic.twitter.com/4GhJz3NYhi — Matthias Becker (@beckmatt23) 21. Dezember 2016

Auch seine Frau, Cathy Hummels, soll der Frisur nicht so abgeneigt sein wie man vielleicht vermuten könnte. Wir müssen uns aber an diesen neuen blonden Hummels erst noch gewöhnen. Was meint ihr?

