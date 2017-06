Das ist DIE neue Serie, die alle Powerfrauen schauen sollten

Wir verraten euch, welche neue Kultserie ihr in diesem Monat nicht verpassen dürft!

Wir wissen ja nicht, wie es euch geht, aber wir sind immer begeistert, wenn es eine neue Serie gibt, die wir binge-watchen können. Denn wofür sonst sollen Sonntage gut sein, an den denen man keinen Grund hat das Haus zu verlassen, wenn nicht für einen ausgiebigen Serien-Marathon auf der Couch?

Deshalb freuen wir uns umso mehr auf den Start einer neuen Show mit Suchtpotenzial. Die Komödie 'GLOW' startet diesen Monat beim Streaming-Dienst Netflix und sieht mehr als vielversprechend aus.

Seht euch hier eine exklusive Vorschau von 'GLOW' an:

Die Frauenpower-Serie spielt in den 80er Jahren und dreht sich um die erfolglose Schauspielerin Ruth Wilder, die alles dafür tut in Hollywood Rang und Namen zu erlangen. Dabei stolpert sie in die Welt des Frauen-Wrestlings und sieht darin endlich eine Chance, den Durchbruch zu schaffen.

Ruth, gespielt von Alison Brie, lernt zwölf weitere Frauen kennen, die für ein neues Wrestling-Format gecastet werden. Dabei wird die Gruppe von Außenseitern von dem gescheiterten Regisseur Sam Sylvia geleitet, der ihnen zum Erfolg verhelfen soll.

'GLOW' steht übrigens für 'Gorgeous Ladies Of Wrestling' (zu Deutsch: "Die wunderschönen Frauen des Wrestlings"). Die Macher der Serie sind Liz Flahive und Carly Mensch, die sich zuvor unter anderem bei Serien wie 'Orange Is The New Black' und 'Weeds' einen Namen gemacht haben.

80er Jahre Flair und jede Menge taffe Frauen - was will man mehr? 'GLOW' startet am 23. Juni 2017 weltweit auf Netflix!