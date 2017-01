Es geht heiß her: Dieser neue 'Shades of Grey' Trailer ist purer Sex!

Genannt wird das ganze "Trailer", aber wir würden sagen: Das ist purer Sex

Es ist nicht mehr lange hin, ihr Lieben, bis unsere liebste Buchverfilmung wieder auf den Kinoleinwänden zu sehen ist. Im zweiten Teil der 'Shades of Grey'-Trilogie dürfen wir uns erneut auf Christian, Anastasia und jede Menge heiße Action freuen.

Die ersten beiden Trailer von 'Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe' haben wir euch bereits vorgestellt. Doch nun dürfen wir uns über einen neuen Trailer freuen, diesmal in Form eines exklusiven Filmausschnittes. Und wenn wir mal so frei sein dürfen: Bei dieser Szene geht es ganz schön heiß her!

Loading...

"Zieh sie aus", befiehlt Christian Anastasia gleich zu Beginn. Was eigentlich ein romantisches Dinner im Restaurant werden sollte, wird spätestens hier zum heißen Vorspiel. Weiter geht es dann im Aufzug. Da kann man nur von Glück reden, dass es in diesem Hotel offenbar keine Sicherheitskameras in den Aufzügen gibt, oder?

'Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe' ist ab 10. September 2017 in den Kinos.

Für euren Spaß zu Hause: