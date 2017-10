OMG! Es gibt ein weiteres Shades of Grey Buch und es ist sooo viel DARKER!

Wer gedacht hat, mit 'Fifty Shades Darker' würde die Geschichte um Anastasia Steele und Christian Grey enden, der hat sich getäuscht. Schon in wenigen Wochen gibt es ein neues Buch. Worum es geht, sagen wir euch...

Auch wenn es keiner gelesen haben will, die drei bisher erschienenen 'Fifty Shades of Grey' Bücher waren allesamt Bestseller. Und auch die Filme konnten sich immer über massenhaft Zulauf freuen. Und weil die Fanbase um Anastasia Steele und Christian Grey so groß ist, hat sich Shades'-Autorin E. L. James noch mal auf ihren Hosenboden gesetzt und einen vierten Roman in die Tasten gehauen.

Fans werden sich freuen, dass James das Rad nicht völlig neu erfindet. Denn in 'Darker' - so der Titel des vierten Buches zu 'Fifty Shades of Grey' wird eigentlich die Geschichte von 'Fifty Shades Darker' noch mal erzählt, allerdings aus der Perspektive des sonst sehr zugeknöpften Christian Grey.

Erst gestern verkündete die 'Shades of Grey'-Erfinderin ihren Fans die frohe Kunde in einem Instagram-Post:

Hello all. I'm delighted to let you know that Darker: Fifty Shades Darker as told by Christian will be published in the US and UK on 28th November 2017. Other territories to follow. I do hope you enjoy it. Much love. #FiftyShades #Darker #ChristianGrey

"Hallo ihr alle,

es freut mich sehr, euch sagen zu können, das 'Darker' - 'Fifty Shades Darker' erzählt von Christian - am 28. November in den USA und Großbritannien erscheinen wird. Andere Länder folgen. Ich hoffe sehr, ihr habt Spaß damit. Viel Liebe."

Die weltweiten Fans der 'Shades of Grey'-Reihe sind begeistert. Mit Sicherheit wird der Weihnachtsmann in diesem Jahr viele Bücher verschenken dürfen. Damit wird nicht nur die Wartezeit bis zum 'Fifty Shades Darker'-Film im kommenden Februar kürzer, sondern wir sind jetzt schon ziemlich sicher, dass es dann wohl spätestens 2019 einen neuen Film geben wird.​

Was sagt ihr zu dem vierten 'Shades of Grey'-Buch? Wird es auch einen Platz in eurem Bücherregal finden?

