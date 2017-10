Eine feministische Bewegung im Netz boykottiert Heidis Castingshow und hinterfragt, wie gefährlich das Konzept der Sendung ist.

Die Zeit ist wieder gekommen, Freunde. Kaum wurde dem letzten Topmodel das Krönchen aufgesetzt, geht auch schon die Suche nach Kandidatinnen für die nächste Staffel 'Germany's Next Topmodel' los. Besonders auf Instagram sind junge Nachwuchsmodels dazu aufgerufen, sich unter dem Hashtag #IchBinGNTM2018 zu bewerben.

Doch auch wenn viele Mädels sofort ihre große Chance wittern und sich über die Social-Media-Plattform bewerben, so gibt es auch einen ganz schönen Dämpfer für Model-Mama Heidi und die 13. Staffel ihrer Castingshow. Denn zeitgleich startete eine Gegenbewegung unter dem Hashtag #NotHeidisGirl, bei der Frauen erklären, warum sie die Sendung boykottieren.

"Weil es einfach nur krank ist..."

Dabei posten etliche Instagram-Nutzerinnen Bilder, in denen sie Schilder hochhalten, die das Konzept von GNTM hinterfragen. So steht auf den Schildern geschrieben, "#NotHeidisGirl, weil es einfach nur krank ist, Frauen so auf Schönheit zu trimmen (und Heidis Ernährungstipps direkt aus der Hölle kommen)," oder "#NotHeidisGirl, weil Mädchen und junge Frauen nicht Anerkennung für erfolgreiches Hungern erhalten sollen. Das ist gefährlich."

Seht hier mehr #NotHeidisGirl-Posts:

© Instagram / jeanette_burkhardt13

Den Startschuss für die Aktion lieferten die 'Vulvarines', eine Gruppe feministischer Aktivistinnen aus NRW. Sie riefen Teilnehmer dazu auf, ihr Bild auch unter dem Original-Hashtag #IchBinGNTM2018 zu posten, "damit es unter den üblichen Bildern zur Qualifikation 'Heidis Mädchen' zu werden auftaucht und ein Zeichen setzt."

Bisher haben schon viele Frauen mitgemacht und ihre Botschaften gepostet. Was haltet ihr von der Aktion?