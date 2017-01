Ist die groß geworden! So sieht die Tochter von Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere heute aus

Veröffentlicht von Redaktion Veröffentlicht am 6. Januar 2017

Die kleine Kaya ist mittlerweile zwei Jahre alt.

Seid ihr mittlerweile auch in das Alter gekommen, in dem ihr euch immer öfter sagen hört, "Bist du aber groß geworden!" Wir verstehen das. So ähnlich ging es uns auch, als wir kürzlich wieder einen Blick auf Kaya, die kleine Tochter von Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere werfen durften. Kinder, wie die Zeit vergeht...

Das erste gemeinsame Kind des Paares, das seit 2010 liiert ist, kam 2014 auf die Welt und ist heute zwei Jahre alt. Als Mama Hayden kürzlich einer amerikanischen Talkshow zu Gast war, zeigte sie zum ersten Mal seit langem wieder einen Schnappschuss des kleinen blonden Mädchens.

Ein von @klitschkopanettiere gepostetes Foto am 5. Jan 2017 um 9:46 Uhr

Ist die aber niedlich! Und die Ähnlichkeit mit ihren Eltern ist ihr definitiv anzusehen, oder? Im Interview sprach Hayden Panettiere außerdem darüber, wie wild das Leben mit einem Kleinkind so sein kann.

​"Ich kann nicht sagen, dass irgendetwas an irgendeinem Tag der Woche der Norm entspricht, jetzt, wo ich Mutter einer Zweijährigen bin", sagt die Schauspielerin. "Sie muss ihre Hände einfach überall reinstecken. Mein größter Job zurzeit ist, sie am Leben zu erhalten",

Doch so groß war das Mutterglück für Hayden nicht immer. Gleich nach der Geburt ihrer ersten Tochter litt sie unter schwerer postnataler Depression. Die schwere Zeit hat sie heute aber stärker werden lassen, so die 27-Jährige. "Ich denke, ich bin jetzt auch eine bessere Mutter, weil man diese besondere Verbindung niemals als selbstverständlich hinnimmt."

Noch mehr niedlicher Promi-Nachwuchs: