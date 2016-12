Ach Katze! Fans entlarven Daniela Katzenbergers peinliche Foto-Panne

Auch der Katze passieren mal fiese Foto-Pannen...

Augen auf bei Fotoshootings! Das sollte sich Reality-Star und Promi-Mama Daniela Katzenberger aktuell mal hinter die Ohren schreiben. Denn ein Bild, welches die berühmte TV-Blondine kürzlich auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte, sorgte bei Fans für jede Menge Kritik. Es scheint, als wäre der Katze, die sonst absoluter Medienprofi ist, ein peinlicher Fehler unterlaufen.

Eigentlich wollte Daniela mit dem Bild zeigen, dass sie zwar über Weihnachten ordentlich geschlemmt hat, ab sofort mit Hilfe eines Fitness-Programms - was sie ganz nebenbei bewirbt - aber wieder abspecken will. Selbstverständlich gönnt sie sich, wie könnte es anders sein, vor dem Power-Sport-Programm noch einen ausgedehnten 'Cheat Day'. Doch ein kleines Detail auf dem Foto sorgt dafür, dass wir ihr kein Wort glauben können. Könnt ihr es entdecken?

Daniela will zeigen, wie sie herzhaft in einen Schokoriegel beißt. Schade nur, dass das "abgebissene" Stück gleich neben ihrem Teller auf dem Tisch liegt. Ups! Wie konnte das denn passieren? Wir fühlen uns gleich an den Instagram-Account 'You did not eat that' erinnert, der regelmäßig Magermodels enttarnt, die sich mit Fast Food und Co. ablichten lassen.

Die zweifelnden Kommentare von Fans ließen nicht lange auf sich warten. "Wenn du schon ein Werbefoto machst und die Schokolade nicht wirklich essen magst, dann leg das abgebrochene Stückchen zumindest unter den Teller", schreibt eine Userin. "Da haben wir es wieder. Immer nur Werbung", wettert eine andere.

Aber das ließ die Katze natürlich nicht auf sich sitzen und lieferte prompt eine Erklärung für das verdächtige Schokostückchen. "Ich habe für dieses Bild ganze 20 Anläufe gebraucht, weil ich mich auf jedem Bild furchtbar fand", so Daniela in einem Kommentar zu dem Bild. "Dieses kleine Stückchen Schokolade, was du da siehst, gehört zu einem bereits aufgegessen Stück, welches ich vorher fürs Foto benutzt hatte."

Tatsächlich ist neben dem Schokoriegel samt Papier in Danielas Hand noch eine weitere leere Riegel-Verpackung neben ihr auf dem Tisch zu sehen. Die Erklärung scheint also glaubwürdig - oder was meint ihr?

