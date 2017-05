Peinliche Penis-Foto-Panne: Topmodel-Finalistin Céline zeigt auf DIESEM Foto mehr als gewollt

Wir können uns nicht vorstellen, dass Model-Mama Heidi dieses Bild gut findet...

Eigentlich sind Heidi Klums Topmodel-Anwärterinnen durch eine harte Model-Schule gepeitscht worden. Bereits am Anfang jeder Staffel wird ihnen beim Umstyling die eigene Meinung und Entscheidungsfreiheit genommen, bei Fotoshootings nimmt man ihnen fast alle Klamotten und am Ende der Staffel durchlaufen sie noch ein Interviewtraining, das sich gewaschen hat. Es scheint das Motto zu gelten: Besser nur hübsch aussehen und nicht so viel reden.

Und trotzdem ist GNTM-Finalistin Céline Bethmann jetzt ein Foto durch die Lappen gegangen - oder sollten wir sagen durch ihren Instagram-Kanal gerutscht - dass die junge Frau leider nicht ganz so vorteilhaft aussehen lässt. Aber seht einfach selbst

Hey #celinenators ♥️ Was habt ihr für Wochenendpläne? Wir sind auf dem Weg nach Oberhausen 😍 #GNTMFinale #FürCeline #gntm #teamthomas #outfit #gntm Ein Beitrag geteilt von CÉLINE B (@2017.topmodel.celine) am 20. Mai 2017 um 8:18 Uhr

Na gut, da schaut nicht wirklich ein Penis verziert mit einem silbernen Penisring zwischen ihren Beinen hervor, das wissen wir. Und ja, das ist nur der Fuß inklusive High-Heel einer Kontrahentin - aber es ist trotzdem sooooo lustig und irgendwie auch ein bisschen peinlich. Oder?

Scheinbar haben die Mädels bei Heidi so viel Medien-Know-how mitbekommen, dass ihnen klar ist, dass manchmal auch schlechte News irgendwie gut sein können. Das erklärt vermutlich auch, warum das Bild noch immer auf Célines Instagram-Account zu finden ist.

​Aufmerksamkeit hat die 18-Jährige mit ihrem Schnappschuss nämlich definitiv mehr bekommen, als ihre 3 Gegenkandidatinnen. Das wird auch die Jury bei der Entscheidung um 'Germanys Next Topmodel' wohl zu berücksichtigen wissen.