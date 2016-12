Prinz Harry und seine Meghan: Endlich gibt es das ERSTE gemeinsame Foto!

Das royale Traumpaar wurde bei einem Date im Theater abgelichtet.

Schon seit September halten sich hartnäckige Gerüchte, dass die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle das Herz von Prinz Harry im Sturm erobert habe. Im November folgt dann die offizielle Bestätigung der Beziehung. Nun soll es endlich auch das erste gemeinsame Foto der beiden geben.

Bei einem romantischen Date in London sollen Harry und seine Liebste entdeckt worden sein. Die britische 'Sun' berichtet, dass das Paar gemeinsam ins 'Apollo'-Theater ging, um die Comedyshow 'Peter Pan Goes Wrong' zu schauen. Obwohl ein Bodyguard dabei war, wirkten sie, während sie an staunenden Passanten vorbeihuschten, sehr vertraut.

WORLD EXCLUSIVE: Prince Harry has been photographed with Meghan Markle for the first time https://t.co/XurKUPYtxJ pic.twitter.com/QikAEE69WY — The Sun (@TheSun) 15. Dezember 2016

Im Gespräch mit der 'Sun' äußerte sich außerdem ein Freund des Prinzen zu dem ersten gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit. "Harry hat gesagt, dass ihm Privatsphäre sehr wichtig sei, aber die beiden haben keine Angst sich in der Öffentlichkeit zusammen zu zeigen", so der Insider. "Sie sind total verrückt aufeinander und haben Freunden erzählt, wie sehr sie ineinander verliebt seien."

Wir sind jedenfalls hin und weg von dem neusten Royal-Paar! Und ihr?

