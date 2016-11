Ist Robbie Williams eine NIETE im Bett? Seine Ehefrau Ayda Field packt aus!

Veröffentlicht von Redaktion Veröffentlicht am 30. November 2016

Von wegen Sexsymbol...

Der britische Popstar Robbie Williams ist den meisten Frauen hierzulande und auch sonst überall auf der Welt als großes Sexsymbol bekannt. Dem 42-Jährigen liegen die Frauen zu Füßen - und das, obwohl er mittlerweile seit sechs Jahren verheiratet ist.

Nun ist es ausgerechnet seine Ehefrau, Schauspielerin Ayda Field, die uns die Illusion nimmt, dass Robbie Williams der ultimativen Super-Lover ist. Denn in der Talk-Show 'Loose Women' plauderte die 37-Jährige kürzlich ganz offen aus dem Nähkästchen und verriet, dass sie ihrem Ehemann nicht selten den Orgasmus nur vortäusche.

Ja, richtig gehört. So richtig zu bringen scheint es der Frauenschwarm in Wirklichkeit nicht - oder was ist der Grund für den Fake-Höhepunkt? "Rob, es tut mir leid, dass ich das jetzt sage", begann Field ihr Geständnis. "Natürlich habe ich meine Höhepunkte schon einmal vorgespielt. Ich habe zwei Kinder, bin müde, es steht Tee auf dem Herd, im Fernsehen läuft das Dschungelcamp - ich habe einfach andere Dinge um die Ohren!"

Aber wie so viele Frauen meint die Ehefrau und Mutter es einfach nur gut mit ihren vorgetäuschten Orgasmen. Denn sie will vermeiden, dass ihr Mann unter einem angeknacksten Ego leidet. Er soll sich weiterhin "stark und männlich" fühlen.

Ob Ayda das schlechte Gewissen packte, weil Williams ein wenig später selbst in der Show erschien? Wer weiß! Sein Konter kam jedenfalls sofort und lautete: "Du hast mir Orgasmen vorgetäuscht? Mir?! Robbie Williams? Dem Popstar mit 18 Brit Awards?"

Williams Ego scheint durch das Geständnis seiner Ehefrau also kein bisschen geschmälert worden zu sein. Zumindest fügt er zum Schluss liebevoll hinzu: "Ist schon in Ordnung, Schatz. Ich liebe dich!" Er selbst habe selbstverständlich noch nie einen Höhepunkt vorgetäuscht - sei aber offen für die Idee, witzelt er.

Field und Williams scheinen wirklich keine Berührungsängste mit dem Thema Sex zu haben. So offenherzig und intim plaudert sonst kein Promi-Paar über sein Liebesleben. Aber wir wollen uns nicht beschweren - unterhaltsam ist diese Offenheit nämlich allemal!

