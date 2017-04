Frisch verliebt? Seals neue Flamme sieht seiner Ex Heidi Klum zum Verwechseln ähnlich

Es scheint, als hätte der Sänger eine Vorliebe für einen ganz bestimmten Typ Frau.

Es ist nun schon über fünf Jahre her, dass sich Sänger Seal und Model Heidi Klum nach fast sieben Jahren Ehe trennten. Dabei galten die beiden als absolutes Traumpaar und mit ihren drei gemeinsamen Kindern als absolute Promi-Vorzeigefamilie. Kein Wunder, dass sich Seal offenbar nicht ganz von seiner Ex lösen kann - denn seine aktuelle Flamme hat unglaubliche Ähnlichkeit mit unserer Heidi!

Angeblich ist der Sänger über beide Ohren in seine australische Sänger-Kollegin Delta Goodrem verknallt. Die beiden sind aktuell in der australischen Version von 'The Voice' als Juroren tätig und sollen auch außerhalb der Show unzertrennlich sein. Und wenn man sich die 32-jährige Delta so anschaut, erkennt man doch eine verblüffende Ähnlichkeit zu unserem deutschen Fräuleinwunder. Ebenso wie Heidi ist sie groß, schlank, blond und bildhübsch.

Die australische Zeitung 'New Idea' zitiert Seal, der über Delta sagt: "Es ist ein Traum. Ich liebe Delta. Ich denke, sie ist ein wahrer Schatz." Angeblich wollen die beiden Verliebten ihre Beziehung bald auch öffentlich bekanntgeben - doch bisher schweigen sie zu den Gerüchten.

Delta und Seal saßen bereits in den ersten Staffeln von 'The Voice' in Australien in der Jury und kennen sich daher schon länger - allerdings war Seal damals gerade frisch von Heidi getrennt. Nun sind die beiden Musiker in der aktuellen Staffel wieder vereint und ganz gewiss können wir bald den ein oder anderen Funken zwischen ihnen fliegen sehen.