​Du hast deine Lieblingsserie zu Ende geschaut und weißt nicht, was du dir als nächstes ansehen sollst? Dann mach einfach unseren Test und finde heraus, welche Serie am besten zu dir passt!

Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr die erste Folge einer neuen Serie schaut, sofort voll drin seid und wisst, dass ihr noch etliche Staffeln vor euch habt? Hach, wunderbar! Es lebe Netflix, Amazon Prime Video & Co! Doch so schön das Gefühl am Anfang einer Serie auch ist, irgendwann ist auch die längste Staffel zu Ende. Und echte Serien-Junkies wie wir brauchen dann direkt Nachschub.



Wenn du nicht weißt, welche Serie du als nächstes schauen sollst, dann mach unseren Test. Er verrät dir, welche aktuelle Serie am besten zu dir passt. Außerdem stellen wir euch unsere 10 aktuellen Lieblingsserien vor und verraten, für welchen Serien-Typ sie geeignet sind.

Welche Serie passt zu mir? 10 Serien-Tipps im Überblick

Falls du unseren Test gemacht hast und glaubst, eine andere Serie würde besser zu dir passen, dann zeigen wir dir hier unsere 10 aktuellen Lieblingsserien:

1. Tote Mädchen lügen nicht

Um was geht's?

Im Mittelpunkt der Serie "Tote Mädchen lügen nicht" (Orginaltitel: "13 Reasons Why") steht der Highschool-Schüler Clay Jensen, dessen Mitschülerin Hannah Baker Selbstmord begangen hat. Hannahs Hinterlassenschaft für Clay: 7 Audiokassetten, auf denen sie nacheinander sowohl mit ihren Mitschülern als auch Lehrern abrechnet. Mit Hilfe der Kassetten versucht Clay herauszufinden, wer Schuld hat an Hannahs überraschendem Selbstmord.



Zu wem passt die Serie?

Die Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht" ist nichts für schwache Nerven, denn sie zeigt ungeschönt, wozu Mobbing führen kann und welche Auswirkungen der Selbstmord eines Menschen auf dessen Umfeld hat. Auch wenn sie in einer Highschool spielt, ist diese Serie nicht nur etwas für Teenager. Packend und sehr emotional.



Wo kann ich die Serie schauen?

Die Serie ist weltweit bei Netflix verfügbar.

2. Game of Thrones

Um was geht's?

Die Handlung von "Game of Thrones" in wenigen Sätzen zusammenzufassen, ist schlichtweg unmöglich. Dafür ist die Serie einfach viel zu komplex. Sagen wir einfach: Game of Thrones ist eine Fantasy-Serie mit jeder Menge Kämpfen, magischen Wesen und gaaanz vielen Intrigen.



Zu wem passt die Serie?

Wer sich ein echter Serien-Junkie nennt, kommt um Game of Thrones einfach nicht herum. Über keine andere Serie wird derzeit so heiß und leidenschaftlich diskutiert. Allein deshalb solltest du dir Game of Thrones schon anschauen. Aber Vorsicht, wenn du zartbesaitet bist. Blut und Gewalt gibt es hier definitiv nicht zu knapp.



Wo kann ich die Serie schauen?

Game of Thrones läuft bei Sky oder kostenpflichtig bei Amazon Prime Video.

3. Luther

Um was geht's?

"Luther" ist eine britische Krimi-Serie. Im Zentrum steht der geniale aber auch psychisch etwa instabile Kriminalkommissar John Luther, der grausame Mordserien aufklären muss. Ausgerechnet eine ehemalige Mordverdächtige kommt ihm dabei zur Hilfe. Es beginnt ein mitreißendes Psycho-Spiel und die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.



Zu wem passt die Serie?

Luther ist ein Muss für Krimi-Liebhaber und Fans von Serien mit Episoden in Spielfilmlänge. Typisch britisch bleibt die Serie dabei immer etwas kühl und düster, aber immer hochspannend.



Wo kann ich die Serie schauen?

Die BBC Serie Luther gibt es derzeit bei Netflix.

4. The Man in the High Castle

Um was geht's?

Was wäre passiert, wenn Hitler-Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte? Genau diese Frage beantwortet die Amazon Prime Serie "The Man in the High Castle". Nach dem Krieg herrscht eine völlig neue Weltordnung und das Nazireich erstreckt sich über große Teile Nordamerikas. In dieser Welt lebt die junge Frau Juliana Crain, deren Leben nach dem gewaltsamen Tod ihrer Schwester aus den Angeln gehoben wird. Eine nervenaufreibende Jagd nach der Wahrheit beginnt, die für Juliana lebensgefährlich wird.



Zu wem passt die Serie?

The Man in the High Castle ist auf eine Art verstörend und hochspannend zugleich. Schon nach ein paar Minuten hat uns die Geschichte komplett gefangen und wir wollen sofort weiterschauen. Ein Muss für alle Serien-Junkies, die süchtig nach Hochspannung, Action und politischen Intrigen sind.



Wo kann ich die Serie schauen?

The Man in the High Castle ist eine Amazon Prime Originalserie und ist auf Amazon Prime Video kostenlose verfügbar. Übrigens: Ihr könnt Amazon Prime 30 Tage kostenfrei testen und einen Monat lang Serien satt schauen!

5. Homeland

Um was geht's?

Die Serie "Homeland" handelt von einer CIA-Agentin, die vermutet, dass der ehemalig von Terroristen gefangene US-Soldat Brody zu eben dieser Terrorgruppe übergelaufen ist und ein Attentat auf amerikanischem Boden plant. Weil ihr keiner glaubt, macht sie sich alleine auf die Suche nach Beweisen. Dabei stößt sie auf einige Ungereimtheiten aus Brodys Zeit in der Gefangenschaft.



Zu wem passt die Serie?

Wenn du nach einer hochspannenden Serie mit akutem Suchtfaktor und aktuellem politischen Bezug suchst, dann kommst du an Homeland einfach nicht vorbei. Absolut empfehlenswert!



Wo kann ich die Serie schauen?

Homeland könnt ihr euch bei maxdome oder Amazon Video anschauen.

6. Suits

Um was geht's?

"Suits" handelt von einer Anwaltskanzlei in New York. Der äußerst intelligente Studienabbrecher Mike Ross landet während eines missglückten Drogendeals in einem Bewerbungsgespräch eben dieser Anwaltskanzlei. Dort kann er den erfolgreichen Anwalt Harvey Specter, von sich überzeugen und wird prompt von ihm eingestellt. Das Problem: Mike hat gar keinen Jura-Abschluss.



Zu wem passt die Serie?

Du suchst nach einer Serie, die unterhaltsam, spannend und anspruchsvoll zugleich ist? Dann passt Suits perfekt zu dir! Schon nach wenigen Episoden ist man auch als Jura-Laie komplett in den Kanzlei-Kosmos eingetaucht und fiebert bei jeder Folge mit den Hauptcharakteren mit.



Wo kann ich die Serie schauen?

Suits könnt ihr euch im Stream bei Netflix und Amazon Video anschauen oder bei iTunes kaufen.

7. Grey's Anatomy

Um was geht's?

"Grey's Anatomy" ist ein Serien-Urgestein. Seit nunmehr 12(!) Jahren begeistern uns die Geschichten um das Ärzteteam aus Seattle. Im Mittelpunkt stehen fünf junge Assistenzärzte, die mitten in der Ausbildung stecken. Liebe, Freundschaften und Affären kommen hier nicht zu kurz und stellen den Alltag der Ärzte regelmäßig auf den Kopf.



Zu wem passt die Serie?

Wer Serien mit ein bisschen Herzschmerz, Drama und jeder Menge Liebe mag, der MUSS Grey's Anatomy einfach schauen. Trotz mittlerweile 13 Staffeln ist die berühmte Ärzte-Serie immer noch spannend und mitreißend.



Wo kann ich die Serie schauen?

Die ersten Staffeln Grey's Anatomy könnt ihr euch online bei maxdome oder Amazon Video streamen oder bei iTunes käuflich erwerben. Im Free TV laufen neuere Staffeln auch auf sixx und Pro Sieben.

Für alle die beim Serienmarathon fit bleiben wollen, haben wir hier das Grey's Anatomy Workout vorbereitet:

8. Bate's Motel

Um was geht's?

Wie wird ein schüchterner, blasser Jugendlicher zu einem grausamen Serienmörder? Genau darum dreht sich die Netflix-Serie "Bate's Motel", die man als Vorgeschichte zum Horror-Klassiker "Psycho" sehen kann. Im Fokus steht der 17-Jährige Norman Bates, der mit seiner überfürsorglichen Mutter nach dem Tod des Vaters in eine neue Stadt zieht. Im Küstenörtchen White Pine Bay möchte seine Mutter ein Motel betreiben. Doch kurz nach dem Einzug in das verlassene Haus kommt es zu schrecklichen Ereignissen.



Zu wem passt die Serie?

Wenn ihr gruselige Horrorfilme liebt, dann wird euch Bate's Motel begeistern. Die düstere Szenerie ist nur etwas für starke Nerven. Wer die aber hat, wird Bate's Motel super spannend finden. Fans von Feel-Good-Serien sollten hier allerdings lieber nicht einschalten.



Wo kann ich die Serie schauen?

Bate's Motel könnt ihr auf Netflix streamen.

9. Orange Is The New Black

Um was geht's?

Eigentlich hatte Piper Chapman ein schönes ruhiges Leben vor sich. Mann, Haus, vielleicht Kinder. Doch daraus wird wohl nichts. Denn wegen eines Drogenverbrechens in ihrer Vergangenheit landet die schüchterne Piper im Frauenknast. Und dort wartet ein harter Alltag zwischen Feind- und Freundschaften auf sie.



Zu wem passt die Serie?

Die Netflix-Serie "Orange Is The New Black" ist nicht ohne Grund hochgelobt. Die Geschichte um Piper und die anderen Gefangenen ist ungeschönt, hoch emotional und fesselnd und schwankt ständig zwischen Tragik, Wut und Situationskomik. Wer eine aufrührende, realistische Serie ohne Hollywood-Kitsch sucht, der ist hier richtig.



Wo kann ich die Serie schauen?

Orange Is The New Black ist auf Netflix verfügbar.

10. Orphan Black

Um was geht's?

Hauptfigur Sarah Manning bekommt ihr Leben nicht auf die Reihe. Drogen, Affären und jede Menge Chaos bestimmen ihr Leben. Doch dieses Leben ändert sich schlagartig, als sie auf einem Bahnsteig eine Frau entdeckt, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht. Bis aufs Mark erschüttert beobachtet Sarah, wie sich der unbekannte Zwilling vor einen Zug wirft. Und die tote Unbekannte bleibt nicht Sarahs einziger "Klon".



Zu wem passt die Serie?

Du magst Science-Fiction und findest Zukunftsszenarios generell spannend? Dann wird dir die amerikanisch-kanadische Serie "Orphan Black" garantiert gefallen. Die Thriller-Serie, die sich um das Thema Klonen und dessen ethischen Konsequenzen dreht, ist hochspannend und wurde - auch aufgrund der unglaublich guten Hauptdarstellerin, die gleich 7 Rollen gleichzeitig spielt - mehrfach ausgezeichnet. Absolut sehenswert!

Wo kann ich die Serie schauen?

Orphan Black könnt ihr sowohl auf Netflix, Amazon Video, maxdome und iTunes schauen.

