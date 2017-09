Ein gewisses Beuteschema lässt sich bei der Partnersuche selten von der Hand weisen. Meist nicht nur bezogen auf das Aussehen, sondern auch auf Charakterzüge und den Altersunterschied.

Ist es der ältere Partner zum Anlehnen oder der Jungspund, der frischen Wind in die Beziehung bringt? Vom Zukunftswunsch bis zur Vorbildfunktion deiner Eltern: Welcher Mann am besten zu dir passt, das hängt von vielen Faktoren ab.



Finde heraus, welcher Altersunterschied dich in der Liebe wirklich glücklich macht. Mach jetzt den Partner-Test. Jünger oder älter - welcher Mann macht dich glücklich?

