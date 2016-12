Fühlst du dich als Frau hin und wieder auch zu Frauen und nicht nur zu Männern hingezogen? Und verwirren dich diese Gefühle? Dann mach unseren Test! Er kann dir dabei helfen, herauszufinden, ob du bisexuell bist.

Lady Gaga und Megan Fox, Fergie, Jodie Foster, Cara Delivigne, Mel B und auch Angelina Jolie - allesamt berühmte Frauen, die von sich sagen, dass sie nicht nur auf Männer stehen, sondern auch Frauen absolut hot finden.



Bisexualität ist längst kein Tabuthema mehr und viele Promis stehen offen zu ihren gemischten Gefühlen. Aber genau das macht es auch so kompliziert. Denn was mit echten Gefühlen zu tun haben sollte, ist vielerorts auch zur bloßen Masche geworden. Einfach, weil es plötzlich "in" ist, auch mal "bi" zu sein. Frei nach dem Motto: "Ein bisschen bi schadet nie!"

Hör in dich hinein: Bin ich bisexuell?

Wenn echte Gefühle dahinterstecken, kann einen die Leidenschaft für beide Geschlechter in große Verwirrung stürzen. Geht es dir womöglich auch so? Fühlst du dich sexuell zu Männern, aber auch zu Frauen hingezogen?



Wenn du selbst gerade nicht weißt, welcher Art deine nächste Liebe sein kann und wird, dann mach den Test "Bin ich bisexuell?" und finde mehr über deine Gefühle heraus. Wir sind keine Hellseher, aber wir werden dir zumindest eine Tendenz sagen können. Los geht's!

Hier findest du noch mehr Persönlichkeits-Tests.