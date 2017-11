Test: Mauerblümchen oder Profi - hast du das Zeug zum Anbaggern?

Machst du beim Kennenlernen eine gute Figur oder schlägst du mit deinen Flirtversuchen die Männer in die Flucht?

Am Anfang steht der Flirt, so ist es zumindest bei den meisten Beziehungen. Und bei diesem Kennenlernspiel gilt es, die bestmögliche Figur abzugeben. Ganz egal ob mit mädchenhaftem Charme oder dem Reiz einer Diva : Hauptsache, die Rolle passt zur Persönlichkeit!



Die Zeiten, in denen der Mann beim Flirten die Initiative ergreifen musste, sind übrigens vorbei. Unser Test verrät, welche Flirtkunst am besten zu wem passt. Und wer weiß, vielleicht wird das Ganze ja bald mit dem ganz großen Traumprinz-Fang belohnt?

Mach den Test: Welcher Flirt-Typ bist du?

