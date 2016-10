Kontrollzwang & Phantomvibrieren: Manche Menschen halten es keine zwei Minuten ohne Handy aus.

Eine Welt ohne Smartphones - das ist für viele mittlerweile undenkbar. Seit einigen Jahren sind die Mini-Computer unsere ständigen Begleiter. Haben wir das Handy zu Hause vergessen, bricht bei manch einem die blanke Panik aus. Ohne den Taschencomputer fühlen wir uns nackt und unvollständig. Oder seid ihr auch mal froh, wenn ihr euer Smartphone am Wochenende mal ganz ausschaltet und nicht erreichbar seid?



Sieht man Menschen in Cafés oder Restaurants fällt immer häufiger auf, dass keiner mehr miteinander spricht, sondern alle lieber auf den Bildschirm ihrer Smartphones starren. Habt ihr euch selbst auch schon dabei ertappt? Wie fühlt ihr euch dann? Ist das in Ordnung oder versteht ihr ein solches Verhalten als unhöflich?



Da liegt die Frage nahe: Bin ich eigentlich schon süchtig nach meinem Smartphone oder schaffe ich es locker auch mal ein paar Stunden ohne? Wer sich nicht ganz sicher ist, wie er diese Frage beantworten soll, für den ist dieser Test gedacht.

