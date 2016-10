Träumerin oder Realistin - was bist du? Mach den Test!

Steckt in dir eine unverbesserliche Träumerin oder stehst du mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Realität? Finde es mit diesem Test heraus!

Träumen ist doch etwas ungemein Schönes. In unserer Schulzeit wurden wir gerügt, wenn wir aus dem Fenster starrten und Luftschlösser bauten. Jetzt als Erwachsene trifft man uns nur noch selten mit verträumt verklärtem Gesicht an, das in die Leere starrt an. Dem Alltag durch kleine Tagträume zu entfliehen, ist keine schlechte Idee, um sich eine Auszeit von Stress und Alltagssorgen zu nehmen. Die fantastischen Träumereien können sogar richtig beflügelnd wirken, im Berufsleben zum Beispiel, weil sie ein gutes Mittel sind, um unsere Kreativität anzustacheln!



Vorausgesetzt natürlich, man behält im Großen und Ganzen die nötige Bodenhaftung. Wie steht es um dich und deinen Hang zur Träumerei? Beantworte unsere zehn Fragen und finde es heraus!

