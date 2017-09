Bist du bereit für Mr. Right? Für die ganz großen Gefühle und für das "für immer"? Finde es mit diesem Test heraus!

Die eine große, wahre Liebe ist das Beste überhaupt. Man fühlt sich endlich angekommen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit genau der Person, die man immer gesucht hat. Es gibt keine Zweifel, keine Spielchen oder Streitereien wegen Nichtigkeiten.



Das klingt super. Aber man muss auch bereit sein für die große Liebe. Denn sie bedeutet, sich langfristig binden zu wollen und sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen zu können. Und nicht jeder ist gerade in der Phase seines Lebens, wo er dafür bereit ist.



In unserem Test kannst du herausfinden, ob du in deinem momentanen Lebensabschnitt offen bist, für die eine, die große, die allumfassende wahre Liebe. Denn manchmal sucht man noch seinen Weg im Leben und ist noch gar nicht bereit für ein Leben zu zweit.

