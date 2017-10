Hand-aufs-Herz-Test: Wie ehrlich bist du zu dir selbst?

Jetzt mal ehrlich: Wir alle lügen und zwar mehrmals täglich. Meist sind es eher harmlose Flunkereien wie "Tolle Frisur!" oder "Ach schade, da kann ich leider nicht." Doch wie oft belügen wir uns eigentlich selbst?

Keiner mag es, belogen zu werden. Schließlich wollen wir wissen, woran wir bei anderen sind. Doch genauso wenig, wie es den meisten von uns gelingt, zu anderen immer 100-prozentig ehrlich zu sein, schaffen wir es, uns nicht selbst zu belügen. Wir reden uns Dinge schön, um unseren Alltag erträglicher zu machen, Probleme auszublenden oder einfach, um uns nicht mit Dingen zu belasten, die wir eh nicht ändern können.



In einem gewissen Maß sind 'White Lies', also kleine Wohlfühl-Lügen, durchaus OK. Doch nimmt der Selbstbetrug größere Ausmaße an, tun wir uns damit keinen Gefallen. Und, Hand aufs Herz: Wie ehrlich bist du zu dir selbst?

