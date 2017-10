​Herz oder Kopf? Das ist hier die Frage. Dieser Test verrät, wie du in der Liebe wirklich tickst.

Schmetterlinge im Bauch und trotzdem fällt es schwer, die Verliebtheit zu genießen? Vielleicht willst du dich oder den anderen vor einer Enttäuschung schützen, vielleicht traust du deinen eigenen Gefühlen nicht so ganz. So zumindest tickt der verkopfte Typ in Sachen Liebe. Ganz anders der Herzmensch: Er stürzt sich Hals über Kopf in eine neue Beziehung - und fällt dabei nicht selten auf die Nase.



Kommt dir eins von beiden bekannt vor? Gehst du auch verkopft und mit viel Gegrübel in eine Beziehung oder lässt du dich einfach von deinen Emotionen leiten? Mach unseren Test und finde heraus, ob du Typ Kopf oder Typ Herz in Sachen Beziehung bist.