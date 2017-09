Wenn deine neue Bekanntschaft auffällig daran interessiert ist, die Zeit mit dir im Schlafzimmer zu verbringen, und sonst kaum Interesse an anderen Unternehmungen hat, muss das noch nichts heißen. Oder vielleicht doch?

Klar, in der Anfangszeit kommen viele Paare kaum mehr aus der Kiste, so verrückt sind sie nach einander. Wenn sich dein neuer Supermann jedoch außerhalb der Spielwiese kaum mit dir treffen mag und auch sonst kaum mehr über dich erfahren will, als wo genau deine erogenen Zonen liegen, dann kann es sein, dass sein Interesse an dir auch nur in diesem Bereich liegt. Beim Sex, aber sonst nirgendwo.



Manchmal erwischt es einen selbst und der andere findet einen nur gerade mal als Betthasen spannend. Aber halt nicht mehr. Wenn du auch nur deinen Spaß willst, bitte. Aber wenn du mehr willst, dann solltest du dich auch nicht als bloßes Betthäschen ausnutzen lassen.

Deshalb mach unseren Test und finde es heraus.

