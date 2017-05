Ab in die Flitterwochen: Mini-Hochzeitsreisen sind DER neue Hochzeitstrend

Statt Fernreisen auf die Malediven und nach Südafrika macht sich in dieser Saison ein ganz neuer Trend für die Hochzeitsreise breit: Mini-Hochzeitsreisen.

Es müssen nicht immer drei Wochen Bora Bora oder der Roadtrip durch Kalifornien sein. Für alle, die auf der Suche nach einem kurzen Abstecher nach der Hochzeitsfeier sind, haben wir genau das Richtige. Die romantische Kurzform der Flitterwochen ist mega angesagt und nennt sich Minimoon.

Auf Pinterest zeigen sich zur Zeit geniale Reiseziele für die Mini-Flitterwochen. Gründe für eine kurze Hochzeitsreise gibt es jede Menge. Zum einen ist eine Hochzeitsfeier an sich schon mal ziemlich teuer, sodass oftmals nicht mehr allzu viel Budget für eine exotische Luxusreise übrig bleibt. Manchmal reichen aber auch die Urlaubstage einfach nichts aus, da man natürlich schon vor der Hochzeit für die Vorbereitungen einige Tage frei nehmen muss. Was gibt es daher Besseres als sich ein verlängertes Wochenende nach der Hochzeit frei zu nehmen und sich nach den Strapazen der Hochzeit entspannt für ein paar Tage zu erholen?

Mini-Hochzeitsreisen: Wohin soll es gehen?

Für den Minimoon muss es nicht unbedingt weit weg gehen. Es kann ein Romantikhotel in der Nähe sein oder das europäische Ausland. Wichtig bei der Wahl des Reiseziels sind eigentlich nur eine kurze Anreise und eine gute Erreichbarkeit.

Der beste Zeitpunkt, um in die Mini-Hochzeitsreise zu starten, ist zwei, drei Tage nach der Hochzeitsfeier. So habt ihr kurz Zeit, um durchzuatmen, Zuhause Ordnung zu schaffen, die Geschenke zu bestaunen, die Blumen zu genießen, alle Glückwunschkarten in Ruhe zu lesen und euren Koffer zu packen.

Wir präsentieren euch die sechs besten Destinationen für eure traumhafte Mini-Hochzeitsreise.

1. Amsterdam

Amsterdam ist einfach prädestiniert für eine romantische Zeit zu Zweit. Schlendert gemütlich über prächtige Blumenmärkte voller farbenfroher Tulpen. Genießt das lustige Ring-Ring tausender Fahrradklingeln und steigt ein in eine malerische Grachten-Tour durch die wundervolle Stadt.

Das Venedig des Norden bietet euch jede Menge Unterhaltungsprogramm, abwechslungsreiche Museen, ein pulsierendes Nightlife und moderne Shoppingmöglichkeiten. Elegante Handelshäuser, imposante Fassaden und schöne Kirchen werden euch beeindrucken.

2. London

Euer Minimoon in London ist perfekt für einen großartigen Mix aus Shopping, Sightseeing und jede Menge neuer Inspirationen. Die pulsierende Metropole verbindet jede Menge unterschiedliche Menschen aus aller Welt miteinander. So gibt es hier auch an jeder Ecke die kulturelle Vielfalt zu entdecken.

Wenn ihr zum ersten Mal nach London kommt, könnt ihr erst einmal die klassischen Sightseeing-Highlights von Big Ben bis Buckingham Palace abgrasen. Dafür solltet ihr euch schon mal einen ganzen Tag einplanen. Die restliche Zeit könnt ihr über angesagte (Floh-)Märkte schlendern, shoppen oder euch einfach durch die City treiben lassen.

Noch mehr geniale Insider Tipps für ein unvergessliches Wochenende in London findet ihr hier!

3. Paris

Welche Stadt eignet sich besser für einen romantischen Flitter-Wochenend-Trip als die Stadt der Liebe? Paris ist immer eine Reise wert - vor allem, wenn man verliebt ist. Wo gibt es die besten Macarons und wo kann man gut shoppen? Paris-Tipps kann man nie genug bekommen!

Gönnt euch eine luxuriöse Shoppingtour mit Wahnsinnsrabatten, entdeckt wundersame exotische Pflanzen im Tropenhaus, Kunst im Louvre oder gruselt euch eine Runde in den finsteren Katakomben ... Es gibt so viel zu tun und entdecken...

Hier geht's zu den geheimen Paris-Tipps, die euren Minimoon garantiert perfekt machen!

4. Rom

Italiens Hauptstadt Rom garantiert euch eine unvergessliche Hochzeitsreise. Es erwarten euch grazile Tempelsäulen, das imposante Kolosseum, prunkvolle Kathedralen, prächtige Piazzas und pulsierendes italienisches Leben.

Lasst es euch bei Sonne pur, leckerer Pizza und einem atemberaubendem Nightlife gut gehen. Die italienische Metropole bietet an jeder Ecke ein architektonisches Highlight. Gönnt euch eine kleine Verschnaufpause auf der Spanischen Treppe und lasst die Metropole auf euch wirken. Schlendert dann weiter und genießt das beste Gelato in der Via Uffici del Vicario 40, bei Giolitti.

Hier kommt ihr direkt zu den besten Rom-Tipps für einen unvergesslichen Trip in die ewige Stadt.

5. Hamburg

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nahe liegt? Hamburg bietet alles, was wir uns für stimmungsvolle Tage zu Zweit wünschen: Romantische Spaziergänge, Kunst, Kultur, Strandbars und jede Menge Wasser. An Elbe und Alster könnt ihr euch auf wundervolle Bootstouren freuen. Vor allem die abendlichen Lichterfahrten, bei denen die historische Speicherstadt und der Hafen in ein Lichtermeer getaucht werden, sind perfekt für Verliebte.

Am besten erkundet ihr die Hansestadt zu Fuß. Tagsüber könnt ihr Paddeln oder durch die Szene-Viertel St. Pauli, Ottensen, Neustadt und Altona bummeln. Zu den schönsten Gebäuden gehört in jedem Fall das Rathaus. Die historische Speicherstadt und die moderne HafenCity mit Elbphilharmonie lohnen sich immer für einen Abstecher.

6. Sylt

Von Hamburg aus steigt ihr direkt in den Zug zur wundervollen Nordseeinsel Sylt. Dort könnt ihr die ersten Tage als Ehepaar entspannt verbringen und die Meerluft genießen. Auf Sylt gibt es süße Ferienwohnungen mit Meerblick oder schnuckelige, kleine Frühstückspension, in denen ihr nächtigen könnt. Das Angebot an Unterkünften ist enorm groß.

Auf Sylt gibt es viele schöne Stellen für romantische Stunden zu Zweit. Zu jeder Jahreszeit! Lange Spaziergänge am Strand, kuscheln im Strandkorb, feinstes Essen mit jede Menge Fisch und ein bisschen Shoppen in den gemütlichen Straßen Westerlands. Sylt bietet die perfekte Kombination für euren Mini-Moon. (Übrigens, wer es etwas verschlafener mag, dem können wir die Ostseeinsel Rügen wärmstens empfehlen.)

