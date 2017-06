Die 10 coolsten Pool-Floats: Diese Luftmatratzen sind perfekt für deinen Urlaub!

Pizza, Flamingo oder Brezel – diesen Sommer geht absolut gar nichts ohne fancy Luftmatratzen.

Sich auf einer überdimensionalen Pizza sonnen oder auf einem Einhorn über die Wellen reiten? Kein Problem! Denn ein Trend aus dem Vorjahr setzt sich auch in diesem Sommer fort: coole Pool-Floats.



Besonders angesagt sind bunte, überdimensionale Schwimmtiere. Aber auch Motive aus dem Food-Bereich wie Donuts, Pizza oder Brezel dürfen in diesem Sommer in keinem Pool fehlen. Das Beste am aufblasbaren Trend: Die Luftmatratzen sehen nicht nur total abgefahren auf Fotos aus, sondern sind auch noch wahre Bräunungsbooster.



Wir haben auf Amazon nach abgefahrenen Luftmatratzen für euren Urlaub gesucht und wurden fündig: DAS sind die 10 coolsten Pool Floats!

1. Avocado

Seid ihr auch so verrückt nach Avocados wie wir? Dann haltet euch jetzt fest: Denn die leckere, grüne Frucht gibt es jetzt auch als Luftmatratze! Wir sind uns sicher: Die aufblasbare Avocado ist definitiv der coolste Schwimmring diesen Sommer. Also schnell zugreifen, Mädels.

2. Brezel

Es muss nicht immer der neueste Food-Trend sein, auch die gute alte Brezel tut es. Obwohl wir nicht aus Bayern kommen, sind wir total angetan von dieser genialen Luftmatratze: Eine aufblasbare Schwimmbrezel. Mit diesem Pool-Accessoires werdet ihr nicht nur neidische Blicke auf euch ziehen, sondern auch sofort als "German Girls" erkannt.

3. Flamingo

Wie süß ist bitte diese pinke Flamingo-Luftmatratze? Nicht nur Kendall Jenner fährt auf den aufblasbaren XXL-Flamingo ab, auch wir sind völlig aus dem Häuschen. Das Schwimmtier ist in diesem Sommer mega angesagt und perfekt, um sich die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen. Sommer, wir kommen!

4. Wassermelone

Leckere Früchte gehören ab sofort nicht mehr nur auf unsere Teller, sondern kommen jetzt auch mit uns ins Wasser. Super cool: Luftmatratzen in Wassermelonen-Form. Die schwimmende Mega-Frucht sieht super aus im Pool und bietet durch ihre Größe maximalen Liegekomfort.

5. Cocktail

Noch nicht überzeugt? Dann haben wir hier die genialste aller Luftmatratzen entdeckt: einen aufblasbaren Cocktail. Genauer gesagt eine schwimmende Margarita. Wer wollte sich nicht schon immer in einem XXL-Cocktail im Pool treiben lassen?

6. Pizzastück

Es gibt nichts, was es nicht gibt, und so sind wir auch auf diese abgefahrene Luftmatratze gestoßen: Ein überdimensionales Stück Pizza! Zum Aufblasen, versteht sich. Wie man auf so eine Idee kommt, fragen wir uns jetzt mal nicht und gewöhnen uns besser schon einmal an die Vorstellung, auf einer Pizza über die Wellen zu reiten.

7. Kussmund

Diese coole Luftmatratze ist jetzt schon das heißbegehrteste Accessoire des Sommers: der schwimmende Kussmund! Die Matratze in Kiss-Me-Form sorgt einfach für gute Laune und macht Lust auf heiße Sommerküsse!

8. Meerjungfrau

Meerjungfrauen-Fans aufgepasst: Wir haben eine abgefahrene Luftmatratze gesichtet! Der aufblasbare Schwimmring mit Meerjungfrauen-Flosse macht aus jeder Frau Arielle. Das Ganze natürlich in Knallpink- und Lila. Mit der Meerjungfrauen-Luftmatratze werdet ihr garantiert zum absoluten Hingucker - am Pool UND auf Instagram!

9. Kaktus

Mein kleiner grüner Kaktus steht....ähhmm schwimmt draußen im Pool! Wer schon immer Mal auf einem Kaktus im Wasser dümpeln wollte, kann das nun tun – mit der megacoolen Kaktus-Luftmatratze. Perfekt für etwas Wüsten-Feeling auf der nächsten Pool-Party!

10. Einhorn

Nein, wir haben sie natürlich nicht vergessen: die Einhorn-Luftmatratze. Instagram-Stars und alle, die es mal werden wollen, reiten ja schon länger auf dem weißen Fabelwesen über die Meere und genießen so das magische Urlaubs-Feeling. Auch wir können es nicht leugnen: Das schwimmende Einhorn ist definitiv ein Hingucker und pimpt das Urlaubsfoto auf. Likes garantiert!

Uns ist eins jetzt schon klar: Wir werden unseren Sommer definitiv auf einer Avocado-Luftmatratze verbringen. Welches Modell ist euer Favorit?

