Nie mehr im Flugzeug aus dem Schlaf hochschrecken, weil der Kopf nach vorne fällt!

Freut ihr euch auch schon so sehr auf euren Sommerurlaub? Ich würde ja am liebsten SOFORT in den Flieger steigen. Weil das aber leider nicht geht, habe ich die Wartezeit sinnvoll genutzt und für euch eine Liste mit den 7 ultimativen Reise-Gadgets zusammengestellt. Dank DIESER genialen Helfer wird euer Urlaub noch angenehmer und stressfreier. Versprochen!

1. Das ultimativ-bequeme Reisekissen

Da ist man gerade eingenickt und plötzlich... BÄM! fällt der Kopf nach vorne und man ist wieder hellwach. Im Flugzeug eine bequeme Schlafposition zu finden, ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Es sei denn, ihr habt DIESES geniale Reisekissen dabei!



Das "J Pillow" (lasst euch von der seltsamen Form bitte nicht irritieren) ist ein kuschelweiches Nackenhörnchen mit bequemer Kinnstütze! Dank ihm sind auch längere Flugreisen richtig komfortabel und Nackenschmerzen Geschichte. Kein Wunder, dass dieses praktische Accessoire sogar den britischen Erfinderpreis abgesahnt hat.



Hier das Reisekissen direkt bei Amazon bestellen.

2. Das geniale Geldversteck

Strandtag und Wertsachen - zu welcher Sorte Mensch gehört ihr: Teilt ihr euch am Strand auf, damit immer einer bei den Wertsachen bleibt? Oder bittet ihr jemanden, der vertrauenswürdig aussieht darum, kurz auf die Sachen aufzupassen? Das ist alles nur so semigut. Viel viel viel besser: Ihr versteckt Geld, Schlüssel & Co. in einem wirklich genialen Versteck wie dieser Tarn-Wasserflasche. In ihr ist ein Geheimversteck eingearbeitet, indem ihr eure Wertsachen sicher verstauen könnt.



Einziger Haken: Die Flasche sieht so echt aus, dass man Gefahr läuft, sie samt Geld zu entsorgen.



Hier die Geldversteck-Flasche bei Amazon bestellen.

3. Die praktische Solar-Powerbank

Dieses Reise-Gadget ist ein absolutes MUSS für Rucksacktouristen und alle, die im Urlaub gerne den ganzen Tag auf Achse sind: die Solar-Powerbank. Dank ihr ist die Suche nach Steckdosen und das ewige Warten im Café, während der Akku lädt, passé. Die Powerbank wird einfach mit einem Karabiner am Rucksack befestigt und lädt sich durch das Sonnenlicht auf. Und das Beste: Sie hat sogar eine integrierte Taschenlampe, so geht im Rucksack nichts mehr verloren. Praktisch und umweltfreundlich. Yeah!

​

Hier die Solar-Powerbank bei Amazon bestellen.

4. Die Anti-Klebe-Sonnencreme

Bleiben wir am Strand. Noch so ein nerviges Problem: die klebrige Sonnencreme. Sobald man sich eingecremt hat und eine Windböe kommt, haftet gefühlt der komplette Strand an einem. Doch auch hierfür haben sich kluge Köpfe etwas Geniales ausgedacht: die nicht-klebende Anti-Sand Sonnencreme von Vichy. Unbedingt testen!

​

​Hier die Sonnencreme bei Amazon bestellen.

5. Der stylische Geldgürtel

Egal, ob Mumbai oder Madrid - Taschendiebe sind in allen Großstädten unterwegs. Ihr macht es den Langfingern ziemlich einfach, wenn ihr euer Portemonnaie gut erreichbar in der Tasche oder im Rucksack verstaut. Wenn euch etwas an eurem Geld liegt, solltet ihr zweigleisig fahren.



Tragt den Großteil eures Bargelds gut versteckt am Körper und nur einen kleinen Teil in einem günstigen Reiseportemonnaie. Auch Kreditkarten und wichtige Dokumente solltet ihr am Körper tragen.



Das beste Versteck fürs Bargeld ist ein praktischer Geldgürtel. Er sieht genauso aus wie ein normaler Ledergürtel, hat auf der Innenseite aber verstecke Fächer, die mit Reißverschlüssen gesichert sind. Hier könnt ihr klein gefaltete Scheine unsichtbar verstauen.



​Hier den Geldgürtel bei Amazon bestellen.

6. Das pfiffige BH-Versteck

Diese kleine, aber feine Erfindung ist nicht nur auf Reisen super, sondern auch, wenn ihr abends feiern geht und keine Tasche mitnehmen wollt. Die leichte Seidentasche wird einfach am Mittelsteg des BHs festgemacht. Hier könnt ihr Bargeld, EC- oder Kreditkarten unsichtbar verstauen.



​​Hier die BH-Tasche bei Amazon bestellen.

7. Das federleichte Schnelltrockner-Handtuch

Egal, ob für Am-Strand-Lümmler oder für Action-Junkie, ein Handtuch muss immer ins Reisegepäck. Das Problem bei normalen Frottee-Strandhandtüchern: Sie sind selbst gerollt relativ sperrig, nach dem Abtrocknen schwer und sie trocknen langsam. Viel besser sind diese speziellen Reisehandtücher aus Microfaser. Sie sind super leicht, lassen sich ganz klein zusammenfalten, saugen Wasser super auf und trocknen schnell.



​​Hier das Microfaser-Reisehandtuch bei Amazon bestellen.

