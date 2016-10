Der Reiseschnäppchen-Kalender: Hier könnt ihr das ganze Jahr günstig Urlaub machen

Einfach auf und davon! Aber welcher Monat eignet sich für welches Reiseziel? Wir sagen euch, wo es am günstigsten und am schönsten ist - zu jeder Zeit des Jahres!

Das Jahr neigt sich so langsam dem Ende entgegen und ihr schwelgt schon in wunderschönen Reise-Träumen für das neue Jahr? Oft hat man eine ungefähre Vorstellung, wo es hingehen soll, aber weniger wann. Wir verraten euch die besten Reiseziele für jeden Monat des Jahres.

Lasst euch von Reisemythen nicht verunsichern

Am Dienstag gibt es die günstigsten Flugangebote. Mittwochs ist der beste Tag, um mit dem Flieger abzuheben. Der Monat mit den meisten Schnäppchen-Angeboten ist Januar. Das alles sind Reisemythen, die jedoch nicht immer zutreffen. Wir halten nichts von Verallgemeinerungen und geben lieber Tipps, wie euer Urlaub unvergesslich schön werden kann - egal, in welchem Monat ihr verreist.

Reiseschnäppchen-Kalender: Auf diese Dinge solltet ihr achten

Mit unserem Reiseschnäppchen-Kalender seid ihr das ganze Jahr über perfekt mit Reisetipps versorgt! Grundsätzlich gilt aber immer die Devise: Vergleichen zahlt sich aus. Nutzt Portale, die für euch ein Angebot bei verschiedenen Reiseveranstaltern vergleichen. Bucht nicht das erstbeste Angebot, sondern nehmt euch Zeit für die Suche. So findet ihr garantiert die günstigste Option.

Auch vor Ort könnt ihr bei Ausflügen und bei euren sonstigen Nebenkosten sparen. Muss der Ausflug wirklich über euer Hotel laufen, oder ist es vielleicht viel schöner, ein Auto zu mieten und auf eigene Faust Land und Leute zu erkunden? Wir empfehlen, den Mietwagen schon zu Hause zu buchen, dies ist meist günstiger als vor Ort.



Macht ein All-Inclusive-Hotel Sinn oder gibt es günstige und schöne Restaurants in der Nähe? Wer preiswert und gut Urlaub machen will, sollte weitsichtig denken und die wichtigsten Eckpfeiler des Urlaubs abwägen.



Gerade, wer die Hauptreisezeiten und Schulferien bei der Buchung vermeiden kann, spart oftmals jede Menge Geld. Außerdem sind die Urlaubsorte und Hotels weniger überfüllt und es geht deutlich ruhiger zu.

Reiseschnäppchen-Kalender: Januar

Der Januar gilt als der günstigste Reisemonat. Die Feiertage sind vorbei und das neue Jahr hat begonnen. Im Januar ist von Skiurlaub bis zum Badevergnügen alles möglich. Für eine ordentliche Hüttengaudi bieten sich Österreich, Frankreich und die Schweiz an. Wer keine Lust auf Schnee hat, liegt mit Dubai oder den Bahamas goldrichtig. Auch auf den Kanaren ist es jetzt angenehm warm.

Reiseschnäppchen-Kalender: Februar

Im Februar ist es in Deutschland fast immer winterlich kalt. Wenn ihr euch statt Schmuddelwetter lieber etwas Sonne und ein paar Palmen wünscht, empfehlen wir euch Mexiko, Kapverden oder Asien als Reiseziel.



Besonders die Inseln Koh Phangan und Koh Samui sind traumhaft schön und bieten alles, was das Herz begehrt: weitläufige Strände, luxuriöse Hotelanlagen, exotisches Essen, entspannende Massagen und gastfreundliche Menschen. Auch Malaysia, Kambodscha und Vietnam sind im Februar einfach nur unfassbar schön. Hier könnt ihr für sehr wenig Geld einen tollen Urlaub in der Sonne verbringen.

Reiseschnäppchen-Kalender: März

In Europa wird es im März langsam etwas wärmer und frühlingshaft. Daher bieten sich Trips nach Italien, Portugal oder Spanien an. Ihr könnt euch zwar noch nicht im Bikini an den Strand legen, dafür aber wandern, shoppen oder durch pittoreske Altstädte flanieren.



Zu dieser Jahreszeit ist es hier noch nicht überlaufen und ihr könnt euch auf günstige Angebote freuen. Wen das richtig weite Fernweh packt, sollte Richtung Florida ausschwärmen. Gute Laune, Sonne satt und ein atemberaubendes Beach- und Nightlife sind hier garantiert.

Reiseschnäppchen-Kalender: April

Im April erwacht Europa langsam aus dem Winterschlaf. Die Blumen blühen, das Wasser wird wärmer, viele Restaurants und Bars eröffnen wieder und die Sonne setzt sich immer mehr durch. Schlendert gelassen durch Florenz oder Kopenhagen. Taucht in die Kultur von Madrid oder Riga ein.



Schön ist es jetzt auch auf Sizilien, den kanarischen Inseln oder auf Kreta. Wer es richtig warm mag, muss ein paar Flugstunden mehr in Kauf nehmen: Thailand, Kuba und die Dominikanische Republik locken mit Strandfeeling deluxe.



Tipp: Meist starten Anfang April die Osterferien. Achtet darauf und nutzt, wenn möglich, günstige Angebote außerhalb der Ferienzeit.

Reiseschnäppchen-Kalender: Mai

Für viele Urlauber ist Mai der schönste Reisemonat des Jahres, denn jetzt steht alles in der vollen Blüte. Wer lange Sparziergänge und Wanderungen liebt, ist am besten auf den sonnigen Inseln Sardinien, Sizilien, Mallorca, Menorca oder Madeira aufgehoben. Da die Sommerferien noch nicht begonnen haben, könnt ihr jetzt relativ günstig verreisen. Außerdem könnt ihr die vielen Feiertage im Mai so richtig ausnutzen.



Auch für Städtetrips nach Stockholm, London, Prag, Paris oder Lissabon ist jetzt der beste Zeitpunkt.

Reiseschnäppchen-Kalender: Juni

Im Juni ist es auch bei uns in Deutschland angenehm warm. Jetzt lohnt es sich unsere wundervolle Heimat zu erkunden. Wie wäre es mit einem Ferienhaus auf Sylt, einem Hotel auf Rügen oder einer Frühstückspension auf Texel? Ihr könnt an scheinbar endlosen Stränden spazieren, im Strandkorb entspannen und frischen Fisch genießen. Die Anfahrt mit dem Auto ist günstig und wenn ihr eine Ferienwohnung mit eigener Küche wählt, könnt ihr zusätzlich Geld sparen.

Reiseschnäppchen-Kalender: Juli

Wer Action und Fun sucht, fliegt im Juli auf die Lieblingsinsel der Deutschen: Mallorca. Neben den Party-Hochburgen bieten ruhigere Ecken, wie Port d'Andratx und Sóller traumhafte Ausblicke und eine Atmosphäre zum Wohlfühlen. Mallorca bietet unschlagbar günstige Angebote. Auch in die Türkei könnt ihr - trotz Ferienzeit - immernoch relativ günstig reisen, wenn ihr zum Beispiel ein All-Inclusive Paket bucht.



Wer es exotischer mag, nimmt den Flieger Richtung Brasilien. Verhältnismäßig günstige Preise und warme Temperaturen (obwohl dort nun "Winter" ist) locken zahlreiche Touristen an.

Reiseschnäppchen-Kalender: August

Wer schon immer mal nach Island wollte, sollte im August die Chance nutzen. Die ganzjährigen Niedrigtemperaturen klettern jetzt zumindest auf 13 Grad hoch. Hier könnt ihr Naturwunder bestaunen, Vulkane besichtigen und Wale beobachten. Der Haken am milden Wetter: Im August ist meist überall Ferienzeit. Dadurch ist es recht voll und teuer.



Wer nach einem exotischen Schnäppchen-Sommerurlaub sucht, sollte Thailand ins Auge fassen. Da in weiten Teilen Südostasiens im August Regenzeit herrscht, sind die Preise meist geringer als in der Hauptsaison (November bis März). Aber: Regencape nicht vergessen!

Reiseschnäppchen-Kalender: September

Der September ist der perfekte Reisemonat, um die ewige Stadt Rom zu besuchen. Nach dem überfüllten August wird es langsam wieder ruhiger. Das Wetter ist angenehm warm und die Hotels bieten angemessene Preise. Auch ein echter Geheimtipp im September: die französische Insel Korsika!



Auch die Kanaren sind jetzt vor allem bei Surfern beliebt. Wer Abenteuer sucht, wird in Las Vegas fündig. Ausgedehnte Partys, weitläufige Casinos, spektakuläre Shows und imposante Hotelanlagen ziehen Touristen aus aller Welt ins Spiele-Mekka. Tagsüber könnt ihr am Pool relaxen und nachts unbeschwert durchfeiern.

Reiseschnäppchen-Kalender: Oktober

Der Herbst klopft an und bietet im Oktober beste Voraussetzungen für Städtetouren und Wanderungen. Während es in Deutschland meistens schon nass und kalt wird, könnt ihr in vielen Ländern Europas, wie Südspanien, Italien und Griechenland noch ordentlich Sonne tanken. Auch Nordafrika bietet jetzt noch sehr warme Temperaturen - Länder wie Marokko oder Tunesien locken mit günstigen Angeboten. Hier rüstet ihr euch für die langen Wintermonate.

Reiseschnäppchen-Kalender: November

Skihasen und Boarder können es im November nicht erwarten, bis die Skisaison endlich wieder startet. In vielen Skiorten, wie Ischgl und Sölden, werden jetzt Openings-Partys organisiert. Hier kommt ihr in den Genuss, gratis eine spektakuläre Show von internationalen Stars sehen zu können und ordentlich abzufeiern.



Wer die letzten Sonnenstrahlen mitnehmen möchte, reist direkt nach Portugal oder die Kanaren. Hier gibt es jetzt super günstige Angebote, perfekte Wellen und einsame Strände.

Reiseschnäppchen-Kalender: Dezember

Einmal im Leben zur Weihnachtszeit nach New York fliegen: Das ist der große Traum vieler Frauen. Den riesigen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center bestaunen, Schlittschuh laufen und die schönsten Stücke bei Tiffanys anprobieren. In New York könnt ihr alle Geschenke für das Weihnachtsfest shoppen und über Airbnb relativ günstig wohnen.



Ihr wollt es sonnig und warm? Kambodscha, Thailand, Fidschi oder Dubai sind jetzt die richtige Wahl für euch! Haltet rechtzeitig Ausschau nach günstigen Flugangboten - oft gibt es sogar Direktflüge zum kleinen Preis!

Lust auf Sonne? An diesen Stränden ist es das ganze Jahr über traumhaft schön!