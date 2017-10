Sinnlich, sonnig, sportlich

Winterurlaub am Mieminger Plateau & Inntal

Winter auf dem Mieminger Plateau & Inntal ist ein unglaublich sinnliches Vergnügen. Er prickelt wie die klare Winterluft, schmiegt sich an wie die wohltuende Wintersonne, die hier ihre ganze Kraft entfaltet. Er duftet nach Waldboden, Schnee und Keksen, er knistert wie Kaminfeuer und er lädt ein zum Schauen und zur Bewegung.



Alle Gäste des Mieminger Plateaus & Inntal kommen in den Genuss der vielen kostenlosen Leistungen und Ermäßigungen, die die Welcome Card ihnen bietet.

Langläufer etwa nutzen die Loipen am Mieminger und Seefelder Plateau gegen Vorweis der Welcome Card kostenlos. Das Angebot vereint landschaftliche Schönheit und sportliche Aktivität und lässt Langläuferherzen höher schlagen: 80 bzw. 256 Loipenkilometer sind – sowohl im klassischen als auch im Skatingstil – perfekt präpariert und begeistern Anfänger und Profis gleichermaßen. Apropos Anfänger: Einmal pro Woche können Gäste an einem kostenlosen Langlauf-Schnupperkurs am Mieminger Plateau teilnehmen. Das Langlaufareal der Olympiaregion Seefeld bietet neben den traditionellen Loipen auch Spezialloipen: 44,5 Kilometer qualitätsgeprüfte Loipen für ein barrierefreies Schlittenlanglaufen, zwei beleuchtete Nachtloipen und eine Hundeloipe bieten beste Voraussetzungen für das Langlaufen in einer der herrlichsten Berglandschaften in Tirol.



Alpin-Skifahrer oder Snowboarder fahren mit dem kostenlosen Skibus in die Olympiaregion Seefeld und genießen dort die sonnigen Annehmlichkeiten der Skigebiete Gschwandkopf und Rosshütte. Insgesamt 37 Pistenkilometer sowie 34 Seilbahnen und Lifte laden zum sportlichen Vergnügen.

Für die Kleinen liegt das Skiparadies ganz nah, sie lieben das Kinderland am Grünberg in Obsteig, wo bestens ausgebildete Skilehrer und Animateure dafür sorgen, dass auch die kleinsten Gäste unvergessliche Ferientage verbringen. Hier gibt es nicht nur die Kinderskischule mit Zauberteppich und Schlepplift, sondern auch eine eigene Rodelbahn sowie einen Winterspielplatz. Die 3-Tageskarte für Kinder von 4-15 Jahren kostet übrigens nur € 21.

Die schneebedeckten Wiesen und Felder des weit gestreckten Mieminger Plateaus sind natürlich ein Paradies für alle Winterwanderer. Kostenlos geführte Wanderungen, auch mit Schneeschuhen, bietet die Welcome Card. Die Leihausrüstung wird natürlich ebenso gratis gestellt. Winterspaß pur gibt es auf der Rodelbahn Lehnberghaus mit 3,4 km. Dazu gehört der Aufstieg ebenso wie die Einkehr in den Almen, die in den Wintermonaten geöffnet haben.



Das Urlaubsparadies im Schein von Laternen können Gäste bei der wöchtenlichen Laternenwanderung kennenlernen und ein unvergessliches exotisches Highlight für Familien ist mit Sicherheit die geführte Lamawanderung: Der Charme der Tiere begeistert vor allem die Kleinen und sorgt nebenbei für die optimale Wandermotivation.



Die Welcome Card ist auch der Schlüssel zu zahlreichen weiteren Sport- und Freizeitattraktionen wie reduzierter Eintritt ins neue Telfer Bad, in das dortige Boulder- & Kletterzentrum Telfs und die Krippenherberge in Wildermieming, ins Fasnachtmuseum Noaflhaus, und darüberhinaus kann man auch noch die tägliche Busverbindung nach Innsbruck für einen Stadtbummel nützen.



Nicht entgehen lassen sollte man sich eine romantische Fahrt mit Pferdekutsche oder -schlitten übers winterliche Mieminger Plateau, die der Mölcherhof in Mieming und der Reitstall Pegasus in Obsteig anbieten. Die Gastfreundschaft der Menschen, die zahlreichen Unterkunftsmöglichkeiten, die vom Luxus-Hotel bis zum Urlaub am Bauernhof reichen und der etwas andere Rhythmus dieser idyllischen Landschaft, die doch nur 30 Autominuten von der Olympiastadt Innsbruck entfernt liegt, tragen das Ihre zum besonderen Reiz eines Winterurlaubs am Sonnenplateau bei.

Tourismus Information Sonnenplateau Mieming & Inntal,

