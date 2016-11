Was bringt uns das neue Reisejahr? Welche Länder sind angesagt und welche Städte müssen wir unbedingt sehen?

Im tristen Winter freuen wir uns doch auf kaum etwas mehr, als endlich in den Flieger zu steigen und andere Länder und Kulturen zu entdecken.

​Damit ihr schon jetzt euren nächsten Urlaub planen könnt und genau wisst, wo man sich im nächsten Jahr unbedingt blicken lassen sollte, haben wir für euch die Trendziele 2017 zusammengestellt.

Trendziele 2017: Unendliche Weiten in Kanada

Schon lange ist die hohe Lebensqualität in Kanada weltweit bekannt. Gastfreundliche Menschen, imposante Metropolen und eine faszinierende Natur machen Kanada zu einem der beliebtesten Reiseziele in 2017.

Kanada ist riesengroß. Entdeckt das Abenteuer Wildnis und die unberührte Natur des Landes. Wie wäre es mit einem Foto vor der Kulisse der kanadischen Rocky Mountains?



​Alle, die das Stadtleben lieben, kommen in den pulsierende Metropolen wie Vancouver, Toronto oder Montréal beim Shoppen und Essen voll auf ihre Kosten.

Trendziele 2017: Faszinierende Natur in Finnland

Entdeckt den hohen Norden Europas. Das Land der "tausend Seen" bietet endlose Wälder, rote Holzhäuschen mit weißen Fensterrahmen und Blockhütten inklusive Sauna.



Besonders zum Mittsommer (um den 21. Juni) fasziniert das Land. Die Sonne scheint nicht unterzugehen und es entsteht eine spektakuläre Dämmerung.

Finnland verfügt über eine Vielzahl an Hotels mit atemberaubenden Seeblick. Kulturinteressierte entdecken zahlreiche Gutshäuser, Kunstgalerien und Yachthäfen im Süden des Landes. Finnland ist das optimale Reiseziele, um durchzuatmen und Kraft zu tanken.

Trendziele 2017: Unvergleichliche Küsten in Portugal

Die Küsten Portugals, allen voran die Algarve, begeistert nicht nur alle Wassersportfans. Atemberaubende Strände und Klippen wechseln sich mit einsamen Dörfern und pulsierenden Städten ab.

Das gesamte Land blüht im Sommer voller Oliven-, und Zitrusbäumen sowie Pinien. Die entspannten und offenen Portugiesen stecken mit ihrer Lebensfreude einfach an. Das Land bietet für jeden Reisetyp genau das richtige Urlaubsprogramm von Funsportarten bis zur Wellness-Oase.

Trendziele 2017: Grenzenlose Schönheit in Griechenland

Griechenland liegt reisetechnisch gesehen im nächsten Jahr auf der Überholspur: Kreta, Mykonos, Santorin, Chalkidiki und Naxos etablieren sich immer mehr zum Reise-Hotspot der Deutschen.



Während andere Länder leere Betten beklagen, boomt der Tourismus in Griechenland. Besonderer Beliebtheit erfreut sich die Halbinsel Chalkidiki in Zentralmakedonien. Thessaloniki, die Hauptstadt der Region, wurde bereits 2016 von der New York Times als Gourmet-Hotspot des Jahres gewählt. Die Halbinsel überzeugt aber nicht nur mit Gaumenfreuden, sondern auch mit unberührter Natur, kultureller Vielfalt und sportlicher Abwechslung.

Trendziele 2017: Abenteuerlust in Myanmar

Das "goldene Land" bietet Touristen den ultimativen "Wow"-Effekt. Kaum ein anderes südostasiatisches Land könnt ihr fernab des Massentourismus unberührt erkunden.



In Myanmar werdet ihr von den Einheimischen offen und warmherzig empfangen. Es besteht eine große Hilfsbereitschaft. Hier könnt ihr wandern oder ein Fahrrad leihen. Tempelanlagen, Bergdörfer und imposante Städte laden zu ausgedehnten Besichtigungen ein.



Hier könnt ihr auch bedenkenlos als Singlefrau alleine reisen.

Trendziele 2017: Rundreisen in Kuba

Kuba steht für quirliges Facettenreichtum: Bunte Oldtimer in Havanna, farbenfrohe Kolonialstädte, sattgrüne Natur, paradiesische Strände und karibische Hochgenüsse lassen euer Urlaubsherz höher schlagen.



Entdeckt imposante Prachtbauten, ursprüngliche Dörfer und faszinierende Regenwälder. Unterkünfte gibt es hier für jeden Geldbeutel. Die beste Reisezeit für Kuba ist zwischen Ende November und April.

Trendziele 2017: Exotisches Leben in Thailand

Das facettenreiche Land ist und bleibt als Reiseziel beliebt. Denn hier stimmt einfach das Preis-Leistungsverhältnis und die Mischung aus Erholung, Abenteuer, Partyleben, Naturerlebnissen und Exotik.



Die Einheimischen sind sehr freundlich und extrem hilfsbereit. Die Natur ist unvergleichlich schön und das Land recht preiswert. Das gilt vor allem für Unterkünfte und das Essen.

Trendziele 2017: Mediterranes Feeling in Kroatien

Historische Bauten und moderne Architektur. Günstige B&Bs und luxuriöse Wellnesstempel. Traumhafte Küsten und einsame Inselwelten. Kroatien hat wirklich für jeden Urlaubs-Typ das richtige Fleckchen zu bieten.



Abwechslungsreiche Landschaften, türkisblaues Wasser und malerische Städtchen machen das Land an der Adria zu einem echten Urlaubsgeheimtipp!

Trendziele 2017: Sonniges Inselglück in Spanien

Vor allem die Balearen und Kanaren bleiben in 2017 ein beliebtes Urlaubsziel. Und das besonders wegen ihrer Wetter-Garantie. Hier kann man sich entspannt erholen, an traumhaften Buchten relaxen und wunderbares Essen genießen.



Auch die relativ kurze Anreise, das große Freizeitangebot und die günstigen Angebote machen die Inseln im Mittelmeer attraktiv und gefragt.

Trendziele 2017: Genießen und sich wohlfühlen

Fitness, Wellness und gesunde Ernährung stehen im nächsten Jahr hoch im Kurs. Wellness-Anlagen, Sportclubs und Hotels mit einem ausgewogenen Essensangebot freuen sich über einen regen Zulauf. Dabei stehen vor allem der Service und die Qualität der Angebote im Fokus.

Trendziele 2017: Kurztrips angesagter denn je

2017 liegen Kurzreisen ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Immer weniger Leute planen den einen großen Jahresurlaub. Man will lieber häufiger und dafür kürzer on Tour sein.



Die kurze Auszeit vom Alltag ist für viele genau die richtige Art zu reisen. Besonders angesagt sind dabei, Wellness- und Romantik-Wochenende, sowie Städtetrips nach Bordeaux, Genf, Lissabon, Kopenhagen oder Zürich.

