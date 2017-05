Home / Mama

Die Entwicklung von Babys: Was kann mein Kind mit 5 Monaten?

Babys sind tatsächlich kleine Wunder. Und für Eltern gibt es nichts Schöneres als ihrem Kind beim Großwerden zu zu schauen. Jedes Baby entwickelt sich in seiner eigenen Geschwindigkeit und Eltern wissen häufig noch nicht, was sie erwartet. Was genau kann das Baby ab welchem Alter und wie äußern sich diese Meilensteine in der Entwicklung des Kindes?



Das Baby entwickelt sich von Woche zu Woche und erstaunt die Eltern jedes Mal aufs Neue mit seinen kleinen Fortschritten. Im Baby-Updade von Babybelly Fitness erfahrt ihr, auf welche Entwicklungsschritte eures Babys ihr euch circa ab der 22. Lebenswoche freuen könnt.