So sportlich war unser FIT FOR SUMMER EVENT mit der Bootbox Köln!

Go fit! Unsere Fitness-Bloggerinnen haben beim FIT FOR SUMMER EVENT wirklich alles gegeben.

Wir haben viel gelacht, lecker gegessen, einige Tipps und Tricks rund um Ernährung und Fitness gelernt – aber wir haben vor allem eins: geschwitzt! Gemeinsam mit der Bootbox Köln haben wir einen schweißtreibenden Fitness-Event veranstaltet. Denn der Sommer ist da. Höchste Zeit also rauszugehen und aktiv zu werden.

Und aktiv war auch das Stichwort am vergangenen Samstag. Da Sport bekanntlich gemeinsam mehr Spaß macht als allein, haben wir uns über einige wirklich tolle Fitness-Bloggerinnen gefreut, die mit uns geschwitzt, den inneren Schweinehund besiegt, sich mit uns auspowert und die Muckis spielen gelassen haben.

© gofeminin

Großer Sport, beste Stimmung

Hart, schweißtreibend und anspruchsvoll – so könnte man das Training in der Bootbox Köln beschreiben. Habe ich schon hart erwähnt?! Für unsere Girls stand ein hochintensives Intervalltraining (HIIT) auf dem Plan. Doch so anstrengend das Workout auch war – es wirkt UND macht Spaß! Denn die ausgebildeten Personal Trainer sorgen beim Workout nicht nur dafür, dass jeder motiviert am Ball bleibt, sondern mit cooler Musik auch für eine Bombenstimmung. Unser Fazit: Das Training bei der Bootbox ist definitiv mehr als nur Training!

© gofeminin

Wer trainiert, darf auch schlemmen

Und wer hart trainiert, darf sich natürlich auch eine Pause gönnen und naschen. AllyouneedFresh versorgte uns mit leckerem Healthy-Food: Geeiste Gurkensuppe, Rote Beete-Hummus, Fitness-Salate mit Möhren, Äpfeln und Kohlrabi und Energy-Balls mit Mango-Cocos-Füllung – das perfekte Superfood für einen sportreichen Tag.

© gofeminin

Wo Blogger sind, darf Beauty natürlich auch nicht fehlen! La Roche-Posay verwöhnte die Fitness-Girls mit allerlei Sonnenschutz-Pflege, Hautcremes und unserem absoluten Favoriten: dem erfrischenden Thermalwasser-Spray. Perfekt für die schnelle Abkühlung nach der Sport-Session!

© gofeminin

Du kannst auch dabei sein!

Na, auch Lust bekommen, dich mal wieder so richtig auszupowern? Dann haben wir was für dich: Exklusiv von OriginalBootcamp und der Bootbox Köln bekommst du einen 20 Euro-Erstbucherrabatt! Was du dafür tun musst? Einfach auf boot-box.de oder original-bootcamp.com deinen gewünschten Kurs auswählen und beim Bezahlen den Rabattcode FitForSummer eingeben. Die Bootcamps gibt es mittlerweile in zahlreichen Städten – da sollte auch für dich etwas dabei sein. Also hoch mit dem Hintern, denn der Rabatt ist nur noch bis zum 31.07.2017 gültig.

Trainiert wird übrigens immer mit zertifizierten Trainern und in kleinen Gruppe von etwa 12 Personen. Es gibt einen großen Indoor- und Outdoor-Bereich und du kannst zwischen verschiedenen Workouts, wie etwa Trainings für mehr Beweglichkeit, zum Fettabbau oder Muskel- und Kraftaufbau sowie einem Bootcamp über acht Wochen wählen.